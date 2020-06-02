Число смертей от коронавируса в России превысило 5 тыс.

За сутки в стране зарегистрировали 182 новые смерти. Рекордное число умерших с начала эпидемии в России выявили 29 мая. Тогда за сутки в стране скончались 232 зараженных

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

От коронавируса в России за последние сутки умерли 182 человека. Общее число жертв эпидемии в стране таким образом превысило 5 тыс., сообщили в оперативном штабе.

Всего в России выявили 423 741 случай заболевания, 186,9 тыс. человек выздоровели.

Больше всего жертв эпидемии в Москве. За прошлые сутки в столице умер 71 человек, общее число умерших в городе превысило 2,6 тыс. человек. На втором месте — Московская область, где число умерших достигло 495.

За пределами столичного региона по числу смертей лидируют: