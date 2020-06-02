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Число смертей от коронавируса в России превысило 5 тыс.

За сутки в стране зарегистрировали 182 новые смерти. Рекордное число умерших с начала эпидемии в России выявили 29 мая. Тогда за сутки в стране скончались 232 зараженных
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

От коронавируса в России за последние сутки умерли 182 человека. Общее число жертв эпидемии в стране таким образом превысило 5 тыс., сообщили в оперативном штабе.

Всего в России выявили 423 741 случай заболевания, 186,9 тыс. человек выздоровели.

Больше всего жертв эпидемии в Москве. За прошлые сутки в столице умер 71 человек, общее число умерших в городе превысило 2,6 тыс. человек. На втором месте — Московская область, где число умерших достигло 495.

За пределами столичного региона по числу смертей лидируют:

  • Дагестан (271)
  • Санкт-Петербург (223)
  • Нижегородская область (111)
  • Северная Осетия (56)
  • Ингушетия (52).

Рекорд по суточному приросту смертей в России зарегистрировали 29 мая. Тогда впервые с начала эпидемии за сутки умерли 232 зараженных.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Российские власти неоднократно говорили, что в мае смертность из-за COVID-19 будет выше, чем в апреле. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснял такую ситуацию пациентами, которые находятся в тяжелом состоянии, а коронавирус у них выявили в апреле-начале мая.

Столичный депздрав 28 мая указывал, что в апреле летальность от COVID-19 составила от 1,4 до 2,8%. За день до этого Минздрав опубликовал рекомендации по кодированию причин смерти, связанных с коронавирусом. Таким образом, коронавирусную инфекцию нужно всегда указывать в причинах смерти, если ее подтвердили у пациента. При этом в ряде случаев COVID-19 будут указывать в качестве первоначальной причины смерти, в других ситуациях заболевание будут считать фоном для осложнений, которые привели к смерти.

Авторы: Георгий Тадтаев, Гаяна Демурина
Теги: коронавирус
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