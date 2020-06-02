Число смертей от коронавируса в России превысило 5 тыс.
От коронавируса в России за последние сутки умерли 182 человека. Общее число жертв эпидемии в стране таким образом превысило 5 тыс., сообщили в оперативном штабе.
Всего в России выявили 423 741 случай заболевания, 186,9 тыс. человек выздоровели.
Больше всего жертв эпидемии в Москве. За прошлые сутки в столице умер 71 человек, общее число умерших в городе превысило 2,6 тыс. человек. На втором месте — Московская область, где число умерших достигло 495.
За пределами столичного региона по числу смертей лидируют:
- Дагестан (271)
- Санкт-Петербург (223)
- Нижегородская область (111)
- Северная Осетия (56)
- Ингушетия (52).