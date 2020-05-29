В России за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса
В России за сутки от COVID-19 умерли 232 пациента, это стало самым большим количеством за все время с начала эпидемии, следует из данных оперативного штаба.
До этого наибольшее количество смертей от коронавируса за сутки было зафиксировано 26 и 28 мая — 174 человека.
За сутки выявлено 8572 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в течение шести дней этот показатель держится ниже 9 тыс. Самое большое на сегодняшний день количество новых случаев заражения было подтверждено 11 мая — 11 656.
Ранее чиновники разных уровней предупреждали, что показатели смертности в мае будут выше, несмотря на снижение количества зарегистрированных новых заражений, поскольку сейчас умирают тяжелые больные, заразившиеся раньше.