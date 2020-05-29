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В России за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса

За последние сутки в стране в результате заболевания COVID-19 скончались 232 человека, что стало самым большим значением с начала эпидемии. Общее количество умерших от коронавируса достигло 4374 человек
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В России за сутки от COVID-19 умерли 232 пациента, это стало самым большим количеством за все время с начала эпидемии, следует из данных оперативного штаба.

До этого наибольшее количество смертей от коронавируса за сутки было зафиксировано 26 и 28 мая — 174 человека.

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За сутки выявлено 8572 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в течение шести дней этот показатель держится ниже 9 тыс. Самое большое на сегодняшний день количество новых случаев заражения было подтверждено 11 мая — 11 656.

Ранее чиновники разных уровней предупреждали, что показатели смертности в мае будут выше, несмотря на снижение количества зарегистрированных новых заражений, поскольку сейчас умирают тяжелые больные, заразившиеся раньше.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, смерть, статистика
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