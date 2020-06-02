Минздрав опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах

По данным ведомства, за последние полтора месяца объемы запасов средств индивидуальной защиты в регионах только росли. В частности, количество защитных костюмов выросло в 14,7 раз, масок — в 2,1 раза, а защитных очков — в 7,9 раз

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На фоне обращения медицинского сообщества к вице-премьеру Татьяне Голиковой с жалобами на дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков в пресс-службе Минздрава сообщили РБК, что в начале пандемии коронавируса такие проблемы имели место, однако сейчас недостатка в СИЗах в регионах нет.

«В начале периода распространения коронавирусной инфекции мы, как и большинство стран, столкнулись с отсутствием на рынке необходимых объемов средств индивидуальной защиты», — приводит пресс-служба ведомства слова заместителя министра здравоохранения Виктора Фисенко.

Он отметил, что до начала распространения коронавируса спрос на большинство СИЗов был незначительным, в связи с чем российские и зарубежные производители столкнулись со взрывным спросом, который было удовлетворить непросто. «На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗов в регионах нет», — убежден замминистра.

По его словам, благодаря взаимодействию Минздрава, Минпромторга и глав регионов, а также постоянному мониторингу запасов средств индивидуальной защиты в субъектах, распределению внутренних и внешних поставок средств индивидуальной защиты в регионы, распределению внутренних и внешних поставок средств индивидуальной защиты в субъекты с учетом коечного фонда и уровня заболеваемости COVID-19, сейчас фиксируется рост запасов СИЗ в медицинских организациях в период с 17 апреля (начало мониторинга) по 31 мая 2020 года.