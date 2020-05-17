Врачи больницы в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты

Свои жалобы они объяснили паникой. По словам сотрудников больницы, они не знали о том, что все необходимое оборудование подготовлено

Медсестра Гудермесской центральной районной больницы (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Несколько врачей и медсестер перепрофилированной под лечение больных с COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за то, что жаловались на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок. Соответствующий сюжет был показан в эфире программы чеченской ГТРК «Грозный».

В сюжете сообщалось, что ранее в мессенджере WhatsApp и социальных сетях распространялись сообщения о том, что в Гудермесе сотрудники медперсонала устроили стихийное собрание, в ходе которого они жаловались на отсутствие специальных защитных костюмов. Авторы сюжета утверждают, что в действительности проблем в этом плане в медучреждении не было.

По ходу сюжета были показаны несколько интервью с людьми, которые якобы и были авторами этих сообщений. Так, старшая медсестра Мадина Сельмурзаева заявила, что «все средства защиты в больнице были», а свои действия объяснила охватившей ее паникой. То же самое заявила и медсестра Тумиша Юсупова, которая сообщила, что «не владела информацией».

Врач Аюб Налаев признался, что выступал на стихийном собрании. «Впоследствии нам все было разъяснено. Нам беспокоиться не стоило. Наша проблема в том, что мы подняли проблемы, которых не было», — заявил он.

Также зрителям продемонстрировали медсестру Марху Ибрагимову, которая сообщила о смерти одного из врачей. «Она решила навести смуту, нагнетая ситуацию», — заявил автор сюжета. По его словам, женщина не смогла объяснить, зачем она говорила о смерти коллеги, которая в действительности осталась жива после перенесенного инсульта.