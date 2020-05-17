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Врачи больницы в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты

Свои жалобы они объяснили паникой. По словам сотрудников больницы, они не знали о том, что все необходимое оборудование подготовлено
Медсестра Гудермесской центральной районной больницы
Медсестра Гудермесской центральной районной больницы (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Несколько врачей и медсестер перепрофилированной под лечение больных с COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за то, что жаловались на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок. Соответствующий сюжет был показан в эфире программы чеченской ГТРК «Грозный».

В сюжете сообщалось, что ранее в мессенджере WhatsApp и социальных сетях распространялись сообщения о том, что в Гудермесе сотрудники медперсонала устроили стихийное собрание, в ходе которого они жаловались на отсутствие специальных защитных костюмов. Авторы сюжета утверждают, что в действительности проблем в этом плане в медучреждении не было.

По ходу сюжета были показаны несколько интервью с людьми, которые якобы и были авторами этих сообщений. Так, старшая медсестра Мадина Сельмурзаева заявила, что «все средства защиты в больнице были», а свои действия объяснила охватившей ее паникой. То же самое заявила и медсестра Тумиша Юсупова, которая сообщила, что «не владела информацией».

Врач Аюб Налаев признался, что выступал на стихийном собрании. «Впоследствии нам все было разъяснено. Нам беспокоиться не стоило. Наша проблема в том, что мы подняли проблемы, которых не было», — заявил он.

Также зрителям продемонстрировали медсестру Марху Ибрагимову, которая сообщила о смерти одного из врачей. «Она решила навести смуту, нагнетая ситуацию», — заявил автор сюжета. По его словам, женщина не смогла объяснить, зачем она говорила о смерти коллеги, которая в действительности осталась жива после перенесенного инсульта.

В сюжете также указывалось, что авторы сообщений о неготовности ЦРБ «не должны были работать с больными коронавирусом».

Власти приняли решение уволить главврача больницы Ильяса Энганоева, который «не до всех сотрудников довел информацию о том, что все средства индивидуальной защиты в больнице имеются». «Это и повлекло такую неоднозначную реакцию со стороны медработников. Подобное отношение, которое привело к панике, в такой работе недопустимо», — говорилось в сюжете.

Новым главврачом ЦРБ в Гудермесе назначили бывшего вице-премьера Чечни Мусу Ахмадова.

Накануне министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов признал, что в республике коронавирусной инфекцией заразились более 50 медиков. «Не удалось спасти жизнь молодой девушки — медработника, заразившейся коронавирусом», — сказал Сулейманов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Чечня, врачи
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