Появилось видео испытаний баллистической ракеты в Китае

Военно-морские силы Китайской Народной Республики успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3, пишет издание DefenceBlog, опубликовавшее кадры с ракетой в Twitter.
По данным издания, ракету запустили с подводной лодки в заливе Бохайвань на северо-западе Желтого моря 2 июня. Незадолго до запуска власти провинции выпустили предупреждение о проведении в заливе «военных испытаний», ради которых закрыли часть акватории.
Первые испытания ракет JL-3 армия КНР провела в ноябре 2018 года, писало издание Jane’s. Тогда также запустили с подлодки в заливе Бохайвань. По предварительным данным, в ходе испытаний военные не проверяли максимальную дальность полета ракеты, а были сконцентрированы на других показателях, пишет Jane’s.