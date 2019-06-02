Появилось видео испытаний баллистической ракеты в Китае

Ракетами JL-3 Китай планирует вооружить свои атомные подводные лодки. Данные ракеты способны пролететь 12-14 тыс. км и несут до десяти боеголовок

Фото: Reuters

Военно-морские силы Китайской Народной Республики успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3, пишет издание DefenceBlog, опубликовавшее кадры с ракетой в Twitter.

По данным издания, ракету запустили с подводной лодки в заливе Бохайвань на северо-западе Желтого моря 2 июня. Незадолго до запуска власти провинции выпустили предупреждение о проведении в заливе «военных испытаний», ради которых закрыли часть акватории.

Первые испытания ракет JL-3 армия КНР провела в ноябре 2018 года, писало издание Jane’s. Тогда также запустили с подлодки в заливе Бохайвань. По предварительным данным, в ходе испытаний военные не проверяли максимальную дальность полета ракеты, а были сконцентрированы на других показателях, пишет Jane’s.