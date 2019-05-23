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Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
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В Пакистане провели испытания баллистической ракеты «Шахин-2»

Вооруженные силы Пакистана успешно провели испытательный запуск баллистической ракеты класса «земля-земля» «Шахин-2», сообщается на сайте ВС. Тренировочный запуск ракеты провели с тем, чтобы «обеспечить готовность стратегических сил армии». «Шахин-2» способна нести ядерный заряд.

В феврале произошло обострение конфликта между Индией и Пакистаном после теракта в Кашмире, где погибли более 40 человек. Пакистан опровергал обвинения со стороны Индии в своей причастности.

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Впоследствии несколько индийских самолетов нарушили воздушное пространство Пакистана. Два из них были сбиты, одного пилота задержали пакистанские власти. Позже страна закрыла свое воздушное пространство.

Теги: Индия, Пакистан, баллистические испытания, запуск ракеты
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