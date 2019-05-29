Военная разведка США спрогнозировала удвоение ядерного арсенала Китая

В течение ближайшего десятилетия ядерный арсенал Китая может увеличиться вдвое, предупредил, выступая на форуме по контролю над вооружениями в Гудзоновском институте, глава Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли.

«В прошлом году Китай запустил в ходе испытаний и тренировок больше баллистических ракет, чем весь остальной мир вместе взятый», — сказал Эшли.

Он также отметил, что Китай и Россия развивают технологии, который способны произвести революции в «подводной войне».

В январе 2019 года директор Национальной разведки США Дэниел Коутс отнес Китай и США к числу основных угроз. Он, в частности, отметил, что обе эти страны будут развертывать новое «противокосмическое оружие», которое будет направлено против потенциала США и их союзников.

