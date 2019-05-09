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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
Американские военные в ночь на 9 мая провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Это уже вторые испытания с начала месяца
Фото: U.S. Air Force / AP

О запуске Minuteman III, способной нести ядерный заряд, говорится в Facebook базы ВВС Ванденберг. По словам полковника Криса Баркомба, отвечавшего за испытания, ракета была запущена в 0:40 по местному времени.

Комментируя случившееся, Баркомб отметил, что запуск должен был продемонстрировать готовность американской армии в западных районах страны к защите интересов Соединенных Штатов в рамках политики ядерного сдерживания.

Это уже второй запуск Minuteman III с начала месяца. 1 мая эта же ракета была также запущена с базы Ванденберг в Калифорнии. Тогда она пролетела около 6700 км в сторону Тихого океана. Испытания были признаны успешными.

США эксплуатируют Minuteman III с 1970 года, ракеты регулярно модернизируются и тестируются.

По данным американских ученых, в настоящее время на Minuteman III размещены около 1300 ядерных боеголовок. Это примерно треть от всего ядерного арсенала Соединенных Штатов.

26 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет отказаться от ядерного оружия, и отметил, что хотел бы, чтобы на такой шаг пошли Россия и Китай. Такое заявление он сделал на следующий день после того, как The Washington Post и CNN со ссылкой на источники сообщили, что американский лидер поручил сотрудникам Белого дома подумать над подготовкой трехстороннего соглашения о контроле над ядерным оружием с Россией и Китаем.
Автор: Артем Филипенок
Теги: ядерная проблема
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