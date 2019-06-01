«Звезда» опубликовала кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.

На видео запечатлены взлет бомбардировщика, его полет и посадка. Телеканал добавляет, что испытания проводились в разных погодных условиях.

Заместитель главного конструктора по производству самолетов Ту-22М3, Ту-22МР и их модификаций Артем Михайлов рассказал ТК «Звезда», что самолет поднялся на высоту 9 тыс. м.

В конце декабря 2018 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала кадры первого полета Ту-22М3М. Он проходил на аэродроме в Казани, а высота составила 1,5 тыс. м.