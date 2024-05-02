Фургон с мороженым задавил 29 детей в Киргизии

Дети от девяти до 16 лет попали под фургон, погибших нет, но семеро находятся реанимации, трое из них в тяжелом состоянии. По информации ГИБДД Сузакского района, водителя за рулем не было, машина сорвалась с тормоза

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Мини-грузовик с мороженым сорвался с тормоза и сбил 29 детей на празднике в Сузакском районе в Киргизии, семеро из них сейчас находятся в реанимации, трое — в тяжелом состоянии, сообщило агентство «Кабар».

По данным пресс-службы республиканского Минздрава, возраст пострадавших — от девяти до 16 лет.

В больницах сейчас находятся 18 детей и подростков, 11 человек осмотрели на месте и отправили на амбулаторное лечение.

По информации полиции, водитель припарковал грузовик, но автомобиль сорвался с тормоза и поехал вниз по склону горы. Он наехал на детей, которые выстроились в шеренги для исполнения эпоса «Манас» на республиканском конкурсе. Машина также снесла праздничную палатку и наконец остановилась.

В ГИБДД отметили, что на момент ЧП водителя в салоне автомобиля не было, поэтому наезд на детей предварительно оценивается как непредумышленное преступление.