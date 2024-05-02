Фургон с мороженым задавил 29 детей в Киргизии
Мини-грузовик с мороженым сорвался с тормоза и сбил 29 детей на празднике в Сузакском районе в Киргизии, семеро из них сейчас находятся в реанимации, трое — в тяжелом состоянии, сообщило агентство «Кабар».
По данным пресс-службы республиканского Минздрава, возраст пострадавших — от девяти до 16 лет.
В больницах сейчас находятся 18 детей и подростков, 11 человек осмотрели на месте и отправили на амбулаторное лечение.
По информации полиции, водитель припарковал грузовик, но автомобиль сорвался с тормоза и поехал вниз по склону горы. Он наехал на детей, которые выстроились в шеренги для исполнения эпоса «Манас» на республиканском конкурсе. Машина также снесла праздничную палатку и наконец остановилась.
В ГИБДД отметили, что на момент ЧП водителя в салоне автомобиля не было, поэтому наезд на детей предварительно оценивается как непредумышленное преступление.
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