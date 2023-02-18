На юге Москвы мусоровоз насмерть задавил пенсионера

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Во дворе дома, расположенного по адресу: ул. Болотниковская, 9, корп. 2, в Москве 43-летний водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом, сбил 84-летнего мужчину, который скончался на месте, сообщает столичная прокуратура.

«Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения», — говорится в сообщении.

Московский дептранс поделился видео произошедшего.

Утром 1 сентября в подмосковной Истре мусоровоз наехал на двух девочек, которые переходили дорогу не по пешеходному переходу. Одна из них, 2019 года рождения, погибла на месте; другая, 2017 года рождения, с телесными повреждениями была доставлена в больницу.

МВД возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК России). Водителя грузовика, мужчину 1989 года рождения, задержали.