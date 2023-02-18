Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Дерипаска поддержал «неидеальное» решение по взносу бизнеса в бюджет Бизнес, 11:41
Курский губернатор сообщил об обстреле двух сел и деревни Политика, 11:34
На юге Москвы мусоровоз насмерть задавил пенсионера Общество, 11:26
Макдэвид пятый раз в карьере первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ Спорт, 11:14
В Крыму заявили о скрывающих активы на полуострове «украинских олигархах» Политика, 11:07
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 11:05
Умерла бывшая жена Высоцкого Общество, 11:02
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
В «Зените» подтвердили скорое получение бразильцами гражданства России Спорт, 10:57
Советник рассказал о предупреждениях Буша для Обамы насчет России и Крыма Политика, 10:32
Россиянин стал участником крупного обмена в НХЛ Спорт, 10:32
Самые разрушительные землетрясения с начала XX века. Фотогалерея Общество, 10:30 
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 10:18
В Хмельницкой области прогремели два взрыва Политика, 10:09
Бывшего игрока «Челси» нашли мертвым после землетрясения в Турции Спорт, 10:06
Общество ,  
0 

На юге Москвы мусоровоз насмерть задавил пенсионера

На юге Москвы мусоровоз насмерть задавил 84-летнего мужчину

На юге Москвы мусоровоз насмерть задавил пенсионера
Video

Во дворе дома, расположенного по адресу: ул. Болотниковская, 9, корп. 2, в Москве 43-летний водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом, сбил 84-летнего мужчину, который скончался на месте, сообщает столичная прокуратура.

«Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения», — говорится в сообщении.

Московский дептранс поделился видео произошедшего.

Утром 1 сентября в подмосковной Истре мусоровоз наехал на двух девочек, которые переходили дорогу не по пешеходному переходу. Одна из них, 2019 года рождения, погибла на месте; другая, 2017 года рождения, с телесными повреждениями была доставлена в больницу.

МВД возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК России). Водителя грузовика, мужчину 1989 года рождения, задержали.

Читайте на РБК Pro
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда
Работа до посинения: почему спрос на белых воротничков будет сокращаться
Какие фразы бабушек и дедушек могут навредить ребенку
Биохакинг на $2 млн: как 45-летний ИT-миллионер возвращает молодость
Теги
мусоровоз Москва сбил пешехода
Материалы по теме
МВД и СК возбудили дело после наезда мусоровоза на детей в Истре
Общество
Власти Петербурга извинились перед жителями за проблемы с мусором
Общество
Суд решил проверить вменяемость пенсионерки из дела о рекордной взятке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter