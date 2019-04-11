В Волгограде маршрутка насмерть задавила человека на остановке

В Волгограде маршрутка насмерть задавила человека на остановке

В Волгограде маршрутка въехала в автобусную остановку, погиб человек. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД.

ДТП произошло 11 апреля около 17:20 по местному времени (16:20 мск) в Дзержинском районе города. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent не уступил дорогу маршрутной «ГАЗели». После столкновения маршрутку отбросило на тротуар, она сбила пешехода и врезалась в ограждение автобусной остановки.

Пострадавший пешеход от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров маршрутки обратились к медикам.

В январе на юго-востоке Москвы автобус сбил пешехода, находившегося на остановке. Пострадавший скончался на месте.