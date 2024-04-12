 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Санкт-Петербурге трамвай без тормозов въехал в группу пешеходов. Видео

МВД: в Санкт-Петербурге трамвай без тормозов въехал в группу пешеходов

В Санкт-Петербурге трамвай без тормозов въехал в группу пешеходов. Видео
Video

В Санкт-Петербурге трамвай наехал на пешеходов, пострадали по меньшей мере три человека, сообщили РБК в пресс-службе главка МВД по городу.

«Предварительно, со слов водителя, у трамвая на Наличной улице (Василеостровской район) отказали тормоза, совершил наезд на трех пешеходов», — сказали в ведомстве.

По данным МВД, пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии, а двое мужчин получили «менее тяжелые травмы». Городской комитет здравоохранения уточнил, что пострадавшей 45 лет, а мужчинам — 22 и 42 года. На месте происшествия работают оперативные службы.

В региональном главке МВД РБК сообщили, что полиция начала проверку. В ведомстве добавили, что инцидент произошел около 15:15 мск.

«Фонтанка» пишет, что авария произошла с трамваем «Довлатов», оснащенным искусственным интеллектом. Он вышел на линию без пассажиров для обкатки.

РБК направил запрос в пресс-службу Электротранспорта Санкт-Петербурга.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Санкт-Петербург трамвай РИА Новости ДТП
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 17:03
Украина потребовала отстранить российских борцов от Олимпиады Спорт, 17:14
Экс-ди­рек­тора проек­та «Гос­тех» задержали по делу о мошенничестве Политика, 17:08
В Гонконге запустят спотовые ETF на биткоин и Ethereum Крипто, 17:03
В Санкт-Петербурге трамвай без тормозов въехал в группу пешеходов. Видео Общество, 17:00
В Подмосковье неизвестный облил двух девушек кислотой Общество, 16:57
Цена нефти Brent превысила $92 за баррель впервые c 23 октября Инвестиции, 16:57
В ЕС начали расследовать «вмешательство» России в еще не прошедшие выборы Политика, 16:50
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Таджикистан прокомментировал дело «Крокуса» и напомнил о запрете пыток Политика, 16:50
Президент Финляндии назначил нового посла в России Политика, 16:48
Минобороны назвало число сдавших в плен украинских военных за неделю Политика, 16:45
Парламент Молдавии одобрил приостановку действия ДОВСЕ Политика, 16:44
Сборная Словакии решила не вызывать игроков из КХЛ на чемпионат мира Спорт, 16:38
Минтруд требует новые отчеты о персонале. Что теперь в них должно быть Pro, 16:36
Минпросвещения исключит обществознание из школьной программы до 9 класса Общество, 16:25