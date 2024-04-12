МВД: в Санкт-Петербурге трамвай без тормозов въехал в группу пешеходов

В Санкт-Петербурге трамвай без тормозов въехал в группу пешеходов. Видео

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В Санкт-Петербурге трамвай наехал на пешеходов, пострадали по меньшей мере три человека, сообщили РБК в пресс-службе главка МВД по городу.

«Предварительно, со слов водителя, у трамвая на Наличной улице (Василеостровской район) отказали тормоза, совершил наезд на трех пешеходов», — сказали в ведомстве.

По данным МВД, пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии, а двое мужчин получили «менее тяжелые травмы». Городской комитет здравоохранения уточнил, что пострадавшей 45 лет, а мужчинам — 22 и 42 года. На месте происшествия работают оперативные службы.

В региональном главке МВД РБК сообщили, что полиция начала проверку. В ведомстве добавили, что инцидент произошел около 15:15 мск.

«Фонтанка» пишет, что авария произошла с трамваем «Довлатов», оснащенным искусственным интеллектом. Он вышел на линию без пассажиров для обкатки.

РБК направил запрос в пресс-службу Электротранспорта Санкт-Петербурга.