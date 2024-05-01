В Балашихе подросток сбил на машине пятилетнего ребенка

В подмосковной Балашихе автомобиль, за рулем которого находился 16-летний подросток, сбил пятилетнего ребенка и врезался в стену торгового центра, сообщают «Известия» со ссылкой на источник и телеграм-канал Shot.

Авария произошла возле ТЦ «Глобус» на шоссе Энтузиастов в Балашихе. По словам очевидцев, подросток управлял машиной «ВАЗ-2109» и сбил ребенка, который переходил дорогу с отцом. После этого автомобиль въехал в стену здания.

Позже подросток признался, что водил машину без прав и ему 16 лет. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

В июле 2023 года в подмосковных Химках подросток за рулем отцовской иномарки врезался в остановку. Подросток 2007 года рождения въехал в остановку возле дома № 8 на улице Ивановская в микрорайоне Новогорск. В результате пострадали четверо рабочих, которые делали ремонт. Двоих из них госпитализировали.