В Томске депутат предложила создать трудовые лагеря для «тунеядцев»

Депутат томской думы Собканюк предложила рассмотреть создание в России трудовых лагерей для «тунеядцев» и назвала безработных, не желающих устраиваться на работу, «червями на нашем теле»

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Депутат томской думы от «Единой России» Екатерина Собканюк в ходе заседания регионального парламента предложила рассмотреть возможность создания трудовых лагерей в России.

Этот вопрос она подняла во время обсуждения выплат по безработице в регионе после доклада и.о. заместителя губернатора Томской области по социальной политике Светланы Грузных.

«Люди, о которых вы говорите, <…> идут к вам в Фонд занятости, безусловно, получают пособие по безработице. Как вы считаете, может, рассмотреть вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей? Ведь это же все было. <…> Коллеги, ну почему вы смеетесь? Если на стройке нет бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков не хватает», — сказала депутат.

Слова депутата вызвали смех в зале.

«Масса людей, которые просто не хотят работать. (…) Они просто, извините, тунеядцы, черви на нашем теле», — добавила она.

Согласно данным томской думы, Собканюк также является генеральным директором ГК «Карьероуправление» и президентом Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по повышению качества строительства города Томска и Томской области. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, Собканюк владеет 10% «СЗ «Карьероуправление» (входит в бренд ГК «Карьероуправление»). Сейчас компания строит 20 домов и 483 квартиры в Томской области общей площадью почти 26 тыс. кв. м.

В советское время тунеядство было наказуемым явлением, но его декриминализовали после распада Союза. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле 2015 года подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества». Согласно документу, «тунеядцы» (в том числе постоянно проживающие в стране иностранцы и лица без гражданства) должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин. В мае 2016 года о возможном введении в России «налога на тунеядство» говорили и в российском Минтруде.

Исправительно-трудовые лагеря функционировали в советское время в рамках системы ГУЛАГ, их заключенные участвовали в масштабных стройках советской эпохи. В 2021 году идея о привлечении заключенных к труду вновь начала обсуждаться в России, с ней выступил занимавший на тот момент пост директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Однако в этом случае заключенным предлагалось самостоятельно принимать решение о выходе на работы. Отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату, пояснил Калашников.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и его соавтор из Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Сергей Песков в своей статье в июне 2023 года писали о возможности привлечь 150–185 тыс. осужденных на принудительные работы в интересах бизнеса и госструктур. Минюст в декабре того же года сообщал, что за три года число мест для осужденных к принудительным работам выросло почти в девять раз, до 45 тыс. на ноябрь.

В феврале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что людей из новых регионов, которые получили российские паспорта и по-прежнему ожидают прихода украинских войск и вредят России, необходимо отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири.

Глава Минтруда Антон Котяков говорил, что до 2030 года российской экономике понадобится 2,5 млн новых специалистов. На фоне дефицита кадров министр говорил об адресном подключении к решению проблемы учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).