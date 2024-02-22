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Военная операция на Украине ,  
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Медведев предложил лагеря для вредящих России «ждунов» из новых регионов

Медведев: вредящих России «ждунов» из новых регионов нужно отправлять в лагеря
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Людей из новых регионов, получивших российские паспорта, но по-прежнему ожидающих приход украинских войск и вредящих России, необходимо отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири. Об этом в интервью российским СМИ заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», — заявил политик, отвечая на вопрос о том, что делать со «ждунами», которые, получив российские паспорта, продолжают ждать украинские танки.

При этом он отметил, что «там люди разные», и тех, кто действительно ждет прихода украинских танков, не так много. «Там просто есть люди, которые сидят и думают: «Кто будет сильнее, тем мы и будем служить. Такие люди там, безусловно, есть. Но тем не менее мы должны работать со всеми. Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда», — подытожил Медведев.

После начала военной операции на Украине в состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области по результатам проведенных там референдумов. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ в октябре 2022 года. Украина и западные страны не признали результатов голосования и считают присоединение территорий аннексией.

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Дмитрий Медведев Военная операция на Украине ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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