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Эксперты предложили бороться с дефицитом кадров с помощью осужденных

Расчеты экспертов: в интересах бизнеса можно привлечь к труду 150–185 тыс. осужденных
Привлечение осужденных к труду может увеличить численность рабочей силы в России на 150–185 тыс. человек, рассчитали эксперты. Пока этот потенциал не используется в должной мере, хотя бизнес нуждается в рабочих руках, считают они
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Реальным направлением увеличения численности рабочей силы в России сейчас становится использование трудового потенциала осужденных граждан. Такое мнение высказали профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и его соавтор из Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Сергей Песков в статье «Формирование источников резервной рабочей силы из числа осужденных лиц» (опубликована в свежем номере журнала «Социально-трудовые исследования» ВНИИ труда).

Исследователи оценили, что привлечь на принудительные работы в интересах бизнеса и госструктур можно 150–185 тыс. человек из числа осужденных.

Сегодня происходит гуманизация уголовного законодательства, направленная на расширение сферы применения к осужденным наказаний и иных уголовно-правовых мер, не связанных с лишением свободы, сообщили РБК в пресс-службе Минюста. В частности, активно развивается такой вид уголовного наказания, как принудительные работы. На начало июня 2023 года в России создано более 42 тыс. мест для отбывания наказания в виде принудительных работ: 50% из них — на предприятиях, 42,8% — на объектах, принадлежащих уголовно-исполнительной системе, в органах исполнительной власти регионов — 7,2%. К 2024 году планируется довести количество мест для отбывания наказания в виде принудительных работ до 80 тыс., отметили в ведомстве.

РБК направил запросы в Минтруд и ФСИН.

Каких осужденных можно привлекать к работе

Одним из важнейших факторов устойчивого социально-экономического развития страны является ее обеспеченность трудовыми ресурсами, говорится в статье Сафонова и Пескова. Эта проблема в последнее время обострилась под влиянием таких факторов, как снижение рождаемости и сверхсмертность в период пандемии. «В этих условиях реальными направлениями увеличения численности рабочей силы в России становятся внешняя трудовая миграция и использование резервной рабочей силы, в частности трудового потенциала осужденных лиц», — пишут исследователи.

Эксперты задались целью рассмотреть вопрос о том, в какой мере осужденные могут стать реальным источником пополнения рабочей силы. Они проанализировали данные судебной статистики за 2021 год, вычтя из числа осужденных несовершеннолетних, иностранцев, граждан со сроком наказания выше десяти лет, тех, кто никогда не был связан с производством или общественно полезной деятельностью (таких, в частности, больше половины), а также «профессиональных» нарушителей закона (то есть имеющих три и более приговоров).

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«Реальный потенциал использования труда осужденных находится в пределах 150–185 тыс. человек, что, безусловно, не может покрыть выбытие рабочей силы из-за демографических и иных факторов. Однако эти ресурсы имеются в наличии, и их необходимо эффективно использовать», — подчеркивают авторы.

В июне 2023 года о том, что к решению вопроса дефицита кадров в России адресно подключаются учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), говорил министр труда Антон Котяков. «Мы подключаем к решению кадровых вопросов в том числе и учреждения ФСИН», — рассказывал глава Минтруда. По его оценке, до 2030 года экономике России понадобится 2,5 млн новых специалистов.

В апреле 2022 года во ФСИН допускали, что IT-специалисты, отбывающие наказание в исправительных центрах, могут быть привлечены к удаленной работе на коммерческие компании. А в августе 2022 года сообщалось, что в работе на стройках в России задействовано около 5 тыс. осужденных. По последним данным ФСИН, на 1 января 2023 года в российской уголовно-исполнительной системе содержалось 433 тыс. человек.

По состоянию на апрель 2023 года численность рабочей силы в России составила 75,8 млн человек, следует из данных Росстата. А уровень безработицы достиг нового исторического минимума 3,3%.

Что мешает использованию труда осужденных

Судебная система препятствует широкой практике использования рабочей силы из числа осужденных в экономике, констатируется в статье. Доля вынесенных приговоров, связанных с назначением принудительных работ, в последние годы остается практически неизменной (0,5–0,8% от числа приговоров по заключению под стражу). Кроме того, принудительные работы реализуются в специальных исправительных центрах, которых насчитывается только 251 на всю страну и взаимодействие с которыми строго регламентировано — не всегда в интересах работодателя, указывают исследователи.

«Где найти такого работодателя, чьи рабочие места будут расположены в непосредственной близости от исправительного центра и который согласился бы нести дополнительные расходы, например на доставку к рабочему месту таких работников?» — задаются вопросом исследователи.

В результате в данный момент в привлечении осужденных к принудительному труду заинтересованы в основном работодатели, которые готовы использовать их на низкоквалифицированных позициях с неблагоприятными условиями, отмечается в статье. Более того, несмотря на то что осужденным запрещено платить зарплату ниже минимального размера оплаты труда (в 2023 году — 16,242 тыс. руб.), из этой суммы производятся различные удержания (например, для возмещения расходов на их содержание в исправительных центрах). В результате осужденный может в среднем получать на руки менее половины заработка, что снижает его мотивацию к труду, отмечают исследователи.

Эксперты выдвинули ряд предложений, которые смогут скорректировать ситуацию, а именно:

  • создать модель трудоустройства лиц, осужденных на принудительные работы, через частные агентства занятости;
  • урегулировать вопросы гарантий по оплате труда осужденных;
  • предусмотреть возможность проживания осужденного рядом с семьей во время принудительных работ;
  • расширить перечень профессий, по которым могут трудоустраиваться осужденные, в соответствии с их прежней квалификацией (за исключением случаев судебных запретов);
  • обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию граждан после отбытия наказания (ставка должна делаться на работодателей, готовых сохранить трудовые отношения с осужденным).

Исправительный центр представляет собой обычное общежитие с комфортными для жизни условиями, подчеркнули в Минюсте. Осужденные работают по трудовому договору, при определенных условиях могут проводить отпуск за его пределами.

Биржа труда для преступников

Привлечение осужденных к труду — верный курс, и предприниматели уже выступали с инициативами по его активизации, сказал РБК заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Особенно актуально это для строительной сферы: в связи с ростом объема вводимых площадей, как жилых, так и промышленных, у отрасли остается серьезная потребность в кадрах.

По его мнению, целесообразно было бы организовать своеобразную «биржу труда» для осужденных, чтобы работодатели могли подбирать работника исходя из своих потребностей.

«Например, есть большое число мошенников, которые таковыми себя не признали и абсолютно убеждены в том, что попали в ситуацию форс-мажора внешнего. Например, не смогли вовремя рассчитаться, потому что упали цены, в результате чего получили реальные сроки по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они помогли бы многим предпринимателям, как ни странно, своим опытом. За одного битого двух небитых дают», — рассуждает Данилов-Данильян.

Действительно, у бизнеса сегодня большой запрос на рабочую силу, особенно в строительстве и рабочих специальностях, источником которой в том числе может быть труд осужденных, подтвердил РБК глава «Опоры России» Александр Калинин. По его мнению, это вопрос квалификации и желания самого осужденного. Впрочем, 185 тыс. человек — совсем невысокие цифры в масштабах экономики. Намного большее количество специалистов можно обеспечить, если начать привлекать мигрантов из Северной Кореи, — тогда счет пойдет на миллионы человек, отмечает Калинин.

Новгородская область стала одним из первых регионов, где появились исправительные центры для осужденных, рассказал РБК губернатор региона, руководитель рабочей группы Госсовета по социальной политике Андрей Никитин. Сегодня работу в них могут получить более 300 человек.

«Большинство осужденных в наших колониях — это новгородцы, осужденные в основном по легким статьям. Это люди, которые непреднамеренно совершили преступление. Работа позволяет им выплачивать штрафы, помогать своим семьям. Это хорошо и для работодателей, и для людей, для их социализации», — заключил он.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
рынок труда ФСИН Заключенные Минтруд дефицит кадров
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