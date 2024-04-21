Уровень воды в Оби в Томской области вырос более чем на метр из-за ледохода

Уровень воды в Оби в Томской области вырос более чем на метр

Из-за ледохода в Молчановском районе образовался затор, что привело к подъему уровня воды в реке, пояснили власти

Губернатор Томской области Владимир Мазур (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Уровень воды в реке Оби у Молчаново Томской области вырос за день на 107 см, за ночь — еще на 3 см, сообщи глава Молчановского района Юрий Сальков.

Вода в реке также поднялась близ Нижней Федоровки и Могочино.

«Во второй половине дня образовался затор, ориентировочно между населенными пунктами Молчаново и Нижняя Федоровка, в результате чего произошел подъем уровня воды в райцентре (береговая линия)», — пояснил Сальков.

По состоянию на утро 21 апреля подтоплены три жилых и дома и 21 приусадебный участок. Эвакуированы шесть человек, в том числе четыре ребенка.

Губернатор области Владимир Мазур сообщил, что на Оби в Молчановском районе продолжается ледоход. «Ледоход идет и на Чулыме, голова в Асиновском районе, уже за Батурино. Ситуация на реке стабильная, по информации спасательных служб, здесь подтоплений нет», — рассказал он.

Кроме того, в Тюменской области уровень воды в Ишиме у одноименного города достиг 1051 см, поднявшись за сутки на 140 см, сообщает информационный центр правительства региона в телеграм-канале.

Накануне вечером в городе уровень воды был зафиксирован на отметке 997 см. Губернатор Александр Моор отмечал, что «перед деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим». «Сейчас «голова» паводка подходит к населенному пункту. Это хорошо видно с высоты. Перед деревней пойма залита водой, ниже Ишим еще в русле», — пояснял он. В регионе также эвакуируют людей.