Алла Пугачева выпустила две песни о войне

Песни «Мама» и «Поцелуи войны» опубликованы в официальном YouTube-канале Аллы Пугачевой. Последняя посвящена участникам Свирско-Петрозаводской операции в 1944 году

Алла Пугачева (Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press)

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила две новые песни под названиями «Мама» и «Поцелуи войны», они опубликованы на официальном YouTube-канале певицы.

В композиции «Мама» представлен диалог женщины и ее сына-солдата, погибшего на войне. «Ты далеко-далеко, мне без тебя нелегко, мне без тебя, сын, невмочь, слезы я спрятала в ночь», — говорится в тексте песни, автором которого стала сама Пугачева. Музыку написал композитор из Ленинградской области Андрей Мисин.

Автором слов песни «Поцелуи войны» стал поэт Андрей Ордынец, музыки — также Мисин. «Темной ночью и днем под смертельным огнем нам судьбою даны поцелуи войны», — поет Пугачева. Как уточняет «Фонтанка», композиция посвящена наступлению советских войск против финнов во время Свирско-Петрозаводской операции в 1944 году.

После начала военной операции на Украине Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом российским Минюстом) уехала из России в Израиль. В интервью эстонскому изданию Lifestyle Baltic артистка объясняла свой отказ от выступлений словами: «Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат». Галкин осудил проведение военной операции. Осенью 2022 года его внесли в реестр иноагентов. В Минюсте объяснили это решение финансированием от Украины при «осуществлении политической деятельности». Пугачева требовала признать ее иноагентом, заявив, что солидарна с мужем, которого считает «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

Галкин счел надуманным повод для включения в реестр иноагентов. В Кремле называли «непристойными» его заявления, из-за чего ему «с нами не по пути».