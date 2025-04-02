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Общество ,  
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Алла Пугачева выпустила две песни о войне

Песни «Мама» и «Поцелуи войны» опубликованы в официальном YouTube-канале Аллы Пугачевой. Последняя посвящена участникам Свирско-Петрозаводской операции в 1944 году
Алла Пугачева
Алла Пугачева (Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press)

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила две новые песни под названиями «Мама» и «Поцелуи войны», они опубликованы на официальном YouTube-канале певицы.

В композиции «Мама» представлен диалог женщины и ее сына-солдата, погибшего на войне. «Ты далеко-далеко, мне без тебя нелегко, мне без тебя, сын, невмочь, слезы я спрятала в ночь», — говорится в тексте песни, автором которого стала сама Пугачева. Музыку написал композитор из Ленинградской области Андрей Мисин.

Автором слов песни «Поцелуи войны» стал поэт Андрей Ордынец, музыки — также Мисин. «Темной ночью и днем под смертельным огнем нам судьбою даны поцелуи войны», — поет Пугачева. Как уточняет «Фонтанка», композиция посвящена наступлению советских войск против финнов во время Свирско-Петрозаводской операции в 1944 году.

Пугачева объяснила отказ петь фразой «пока где-то стреляют, птицы молчат»
Политика
Алла Пугачева
После начала военной операции на Украине Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом российским Минюстом) уехала из России в Израиль. В интервью эстонскому изданию Lifestyle Baltic артистка объясняла свой отказ от выступлений словами: «Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат». Галкин осудил проведение военной операции. Осенью 2022 года его внесли в реестр иноагентов. В Минюсте объяснили это решение финансированием от Украины при «осуществлении политической деятельности». Пугачева требовала признать ее иноагентом, заявив, что солидарна с мужем, которого считает «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

Галкин счел надуманным повод для включения в реестр иноагентов. В Кремле называли «непристойными» его заявления, из-за чего ему «с нами не по пути».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Алла Пугачева песни Великая Отечественная война солдат
Алла Пугачева фото
Алла Пугачева
певица, продюсер, композитор
15 апреля 1949 года
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