Число погодных катаклизмов в России за год резко выросло

В России в 2023 году было зарегистрировано 1191 опасное погодное явление, 448 из них нанесли серьезный ущерб экономике и населению, отчитался Росгидромет. Сильные дожди и ветры, град и заморозки — в лидерах по причиненному ущербу

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Количество опасных погодных явлений на территории России выросло в 2023 году на 22% по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в докладе Росгидромета об особенностях климата в стране в прошлом году. РБК ознакомился с документом.

К таким явлениям относятся те, которые могут угрожать безопасности людей или наносить материальный ущерб экономике, например аномально высокие или низкие температуры, сильные ливни и ветры, град, наводнения, засухи и так далее.

В прошлом году было зарегистрировано 1191 опасное гидрометеорологическое явление против 976 годом ранее. Показатель 2023 года — второй по величине как минимум за 16 лет (Росгидромет приводит данные с 2008 года). Больше опасных природных явлений фиксировалось только в 2021 году — 1205.

Как отмечает Росгидромет, значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения в прошлом году нанесли чуть менее половины от всех опасных явлений — 448. Это на 34% больше, чем в 2022 году (тогда их было 334). Но число нанесших значительный ущерб опасных явлений в 2023 году не стало рекордным: больше было и в 2018-м (465), и в 2013-м (455), и в 2012-м (469). В конце 1990-х (Росгидромет приводит данные с 1996 года) число таких явлений не превышало 206.

«Наиболее заметный рост в количестве опасных явлений в России произошел между 1990-ми и 2000-ми годами, в последние годы тренд продолжается, но он более слабый», — говорит директор Института глобального климата и экологии Анна Романовская. Особенно, по ее словам, это заметно при анализе числа опасных явлений с ущербом.

Прошлый год в России стал одним из самых теплых. Среднегодовая аномалия (то есть отклонение от среднего значения за 1991–2020 годы) температуры воздуха в среднем по стране составила +0,99 градуса Цельсия — это третий показатель с 1936 года, сообщает Росгидромет. Температуры выше климатической нормы наблюдались практически на всей территории страны, кроме отдельных районов Чукотки.

Какие погодные явления наносят наибольший ущерб

В 2023 году выросло число случаев:

града — на 123%;

аномально холодной погоды и сильных морозов — на 73%;

очень сильных осадков — на 49%;

заморозков — на 36%;

очень сильного ветра — на 22%.

Только случаи аномально жаркой погоды уменьшились — на 48%, отмечает Росгидромет.

Чаще всего повторялись очень сильные осадки, очень сильный ветер, заморозки и комплексные метеорологические явления (когда одновременно наблюдаются несколько неблагоприятных факторов, каждый из которых немного недотягивает до критериев опасного, но вместе создают угрозу). «Все эти явления, как правило, наносили наиболее значительный ущерб секторам экономики и частному сектору», — констатирует Росгидромет.

Наивысшая активность возникновения опасных гидрометеорологических явлений наблюдалась с мая по сентябрь 2023 года, сообщает ведомство.

«По-прежнему наибольший ущерб нанесли очень сильные осадки (снег, дождь, ливень), очень сильный ветер (в том числе шквал), град, заморозки и чрезвычайная пожарная опасность, сохранявшаяся в ряде регионов на протяжении нескольких месяцев в течение апреля—октября», — отмечается в докладе. В частности, из-за частых и сильных заморозков в европейской части России погибли завязи плодово-ягодных культур и клюквы на болотах.

Первые данные по ущербу от опасных климатических явлений в 2023 году будут получены от региональных органов исполнительной власти в конце 2024 года, сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития.

Один из наиболее значительных примеров разрушительных катаклизмов 2023 года — прошедшие в августе дожди в Приморье, особенно в период прохождения тайфуна «Ханун» (Khanun) 10–12 августа, говорится в докладе. Тогда количество осадков доходило местами до 190 мм, а в целом за август местами выпало до 600 мм. «Дожди обусловили развитие дождевых паводков, превратившихся на западе края в катастрофическое наводнение. Пострадали тысячи домохозяйств, нанесен огромный ущерб урожаю (половина урожая погибла), разрушены мосты, дамбы, наблюдались многочисленные отключения электроэнергии и нарушения связи», — перечисляет Росгидромет. В некоторых районах осуществлялась эвакуация населения и отдыхающих. От последствий паводка пострадали более 44 тыс. человек. Предварительный ущерб экономике края превысил 7 млрд руб., указывает ведомство. Правительство края в сентябре 2023 года оценивало ущерб от тайфуна в 10 млрд руб.

Как оценивается ущерб от опасной непогоды

Минэкономразвития в конце прошлого года обновило методические рекомендации по оценке возможного ущерба от воздействия климатических рисков и по мониторингу и оценке эффективности и результативности мер по адаптации к изменениям климата. Они, в частности, предполагают определение перечня климатически уязвимых объектов (природных или антропогенных). При оценке возможного экономического ущерба министерство рекомендует оценивать возможный прямой экономический ущерб (ущерб объектам промышленности, ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры, здравоохранения, торговли и снабжения и т.д.) и возможный косвенный экономический ущерб, связанный со снижением выпуска продукции и прекращением оказания услуг, досрочным выбытием фонда и мощностей, остановкой производства. В качестве возможных неэкономических потерь рекомендуется оценивать ущерб здоровью, жизни и благосостоянию населения, воздействие на экосистемные услуги и биоразнообразие.

«Обновленные рекомендации предусматривают более детализированный подход к оценке климатических рисков и их влияния, что позволит точнее оценить ущерб от последствий изменений климата для российской экономики и выработать необходимые меры, чтобы минимизировать такой ущерб или вовсе его избежать», — пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.

Регионы по поручению президента должны разработать планы по адаптации к изменениям климата. На сегодняшний день готово 72 региональных плана из 89, следует из данных Минэкономразвития.

Более сложна оценка косвенного или неэкономического ущерба — например, убытка в результате процессов вынужденной миграции, снижения качества жизни, нанесения урона здоровью населения, потери биоразнообразия, ухудшения плодородия почв, снижения качества воды и т.д., отмечает Романовская. «Для оценки таких эффектов, да еще и в количественных единицах, на международном уровне существуют методические рекомендации. Их надо научиться грамотно использовать в национальных условиях», — подчеркивает она.

Почему растет число катаклизмов

В России, как и во всем мире, сохраняется тенденция последних десятилетий к увеличению числа опасных гидрометеорологических явлений, писал Росгидромет в третьем оценочном докладе об изменениях климата и их последствиях на территории России, опубликованном в 2022 году. Территория России теплеет в 1,7 раза быстрее, чем мировая суша в целом, — на 0,49 градуса по Цельсию за десятилетие. Каждое десятилетие начиная с 1981–1990 годов в России теплее предыдущего, указывает Росгидромет.

Причина потепления — антропогенный рост атмосферной концентрации парниковых газов, тогда как гипотезы о доминирующей роли естественных климатических факторов в температурных изменениях не находят надежных научных подтверждений, подчеркивал Росгидромет в докладе 2022 года. «Антропогенное изменение климата уже влияет на многие погодные и климатические экстремальные явления во всех регионах земного шара», — говорилось в нем.

По словам Романовской, чтобы определить, связано ли то или иное опасное явление с изменением климата, необходимо разбираться в каждом отдельном случае. Такие исследования проводятся климатологами, в частности группой ведущих ученых в Институте физики атмосферы РАН. Так, была доказана связь наводнения в Крымске в 2012 году с устойчивым ростом температуры поверхности Черного моря, который спровоцировал экстремальные осадки, напоминает Романовская. «По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата [при ООН], с высокой степенью достоверности обнаружена взаимосвязь изменения климата с изменением частоты и интенсивности экстремальных осадков, засух, тропических циклонов и комбинированных экстремальных явлений», — напоминает она.

Среди угроз для России, связанных с глобальным потеплением, Росгидромет называл рост количества осадков (зимой — на всей территории страны, а летом — на большей ее части территории), засухи в южных регионах, риски торфяных пожаров, учащение экстремальных паводков и маловодий. Кроме того, прогнозируется рост смертности примерно на 0,1% к 2030 году из-за природно-климатических изменений.