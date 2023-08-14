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Уплыл мост, затопило дома: последствия тайфуна «Ханун» в Приморье

Появились кадры последствий тайфуна «Ханун» в Приморье

Уплыл мост, затопило дома: последствия тайфуна «Ханун» в Приморье
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На Дальнем Востоке в нескольких районах — затопления из-за тайфуна «Ханун» и длительных дождей. Режим ЧС ввели в девяти районах, пострадали 65 населенных пунктов. Были эвакуированы более 2 тыс. человек. Спасатели доставляют в регион спасательное оборудование: лодки, тепловые пушки, мотопомпы и насосы, генераторы.

В регионе уже с начала августа выпало 1,7–2,8 нормы осадков, которые выпадают за декаду, сообщали местные синоптики. На регион надвигается новый тайфун LAN, писало «РБК Приморье» со ссылкой на Приморский гидрометеоцентр. «Завтра, 15 августа, вихрь обрушится всей своей мощью на остров Хонсю. В ночь на 16 августа он окажется в Японском море, в дальнейшем будет смещаться над его акваторией юго-восточнее Приморья в сторону острова Хоккайдо», — сообщали метеорологи. По их данным, в регионе пройдут сильные дожди.

Теги
тайфун Дальний Восток наводнение
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