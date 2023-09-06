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Власти Приморья оценили ущерб от тайфуна в 10 млрд рублей

Вице-губернатор Щербина: ущерб от тайфуна в Приморье составил 10 млрд рублей

Ущерб, нанесенный Приморскому краю в результате тайфуна, который вызвал подтопления в регионе, оценивается примерно в 10 млрд руб. Об этом заявила первый вице-губернатор — председатель правительства края Вера Щербина, передает VL.RU.

«Ущерб от прошедших ливней в Приморском крае уже оценивается в 10 млрд рублей, и эта цифра не окончательная», — сказала Щербина.

В августе из-за сильных затяжных дождей и тайфуна Khanun в Приморье начались наводнения. В середине месяца местные власти ввели режим ЧС регионального уровня, а 25 августа — федерального уровня. Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что общий ущерб оценивается в ₽7 млрд. По данным на 3 сентября, от тайфуна в регионе пострадали более 44 тыс. человек. 

Глава регионального гидрометцентра предупреждал, что в сентябре на Приморье вновь обрушатся сильные ливни из-за тайфуна Saola.

Теги
Приморский край тайфун наводнение ущерб
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