«Победа» назвала коронавирус у сотрудников причиной остановки полетов

В авиакомпании «Победа» есть члены экипажа, заразившиеся коронавирусом, заявил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков. По его словам, это стало одной из причин приостановки всех полетов

Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

В «Победе», входящей в группу «Аэрофлот», обнаружили коронавирус у нескольких сотрудников. Об этом РБК заявил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков через своего представителя. Случаи заражения стали одной из причин приостановки всех полетов компании с 1 апреля.

«Каждый день на рейсах становится все больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19 и огромное количество на карантине после контактов», — рассказал Калмыков. Он отметил, что решение о приостановке полетов было единственным разумным решением.

Текущую ситуацию он оценил как беспрецедентную для гражданской авиации. Для технических служб это станет «серьезным челленджем»: им предстоит поддерживать стоящие самолеты в летной годности, отметил глава «Победы».

«Победа» сообщила 27 марта о приостановке полетов с 1 апреля до 31 мая. Тогда Калмыков пояснил, что решение было принято в связи с постановлением правительства о запрете с 27 марта всех полетов за рубеж (за исключением вывоза российских граждан из-за границы). Отмена всех полетов позволит лоукостеру сосредоточить усилия на антикризисной программе, уточнили в пресс-службе «Победы».