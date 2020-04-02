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Пандемия коронавируса ,  
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«Победа» назвала коронавирус у сотрудников причиной остановки полетов

В авиакомпании «Победа» есть члены экипажа, заразившиеся коронавирусом, заявил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков. По его словам, это стало одной из причин приостановки всех полетов
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

В «Победе», входящей в группу «Аэрофлот», обнаружили коронавирус у нескольких сотрудников. Об этом РБК заявил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков через своего представителя. Случаи заражения стали одной из причин приостановки всех полетов компании с 1 апреля.

«Каждый день на рейсах становится все больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19 и огромное количество на карантине после контактов», — рассказал Калмыков. Он отметил, что решение о приостановке полетов было единственным разумным решением.

Текущую ситуацию он оценил как беспрецедентную для гражданской авиации. Для технических служб это станет «серьезным челленджем»: им предстоит поддерживать стоящие самолеты в летной годности, отметил глава «Победы».

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«Победа» сообщила 27 марта о приостановке полетов с 1 апреля до 31 мая. Тогда Калмыков пояснил, что решение было принято в связи с постановлением правительства о запрете с 27 марта всех полетов за рубеж (за исключением вывоза российских граждан из-за границы). Отмена всех полетов позволит лоукостеру сосредоточить усилия на антикризисной программе, уточнили в пресс-службе «Победы».

Всем клиентам отмененных рейсов «Победа» вернет средства только в личном кабинете, пассажиры смогут потратить их на любые другие маршруты лоукостера, которые откроются после возобновления полетов.

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Решение «Победы» стало первым случаем в России, когда из-за вспышки коронавируса авиакомпания прекратила все свои рейсы. Эксперты Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, входят крупнейшие авиакомпании, кроме «Аэрофлота») сообщили 26 марта о потере авиаперевозчиками более 500 млн руб. в сутки на фоне развития пандемии и поэтапного закрытия авиасообщения. Глава АЭВТ Владимир Тасун предупредил правительство, что отмена международных рейсов прямо не поспособствует росту спроса на внутренние туристические направления России. Он также заявил о необходимости срочно принять меры господдержки на фоне стремительно растущих издержек авиакомпаний.

«Победа» в 2019 году перевезла 10,2 млн пассажиров, на 43% больше, чем годом ранее. В январе и феврале 2020 года компания продолжила увеличивать темпы роста, в общий сложности перевезя более 1,7 млн человек. По итогам первых двух месяцев лоукостер вошел в тройку крупнейших российских авиакомпаний.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Мария Кокорева, Громова Анна
Теги: «Победа», коронавирус
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