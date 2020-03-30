«Победа» не получила разрешение на вывоз около 400 россиян из Антальи

Авиакомпания «Победа» не получила разрешения Росавиации на выполнение вывозных рейсов из турецкой Антальи в московский аэропорт «Шереметьево» вместо «Внуково». Об этом РБК сообщил представитель перевозчика.

«К сожалению, мы получили отказ Росавиации в выполнении вывозных рейсов из Антальи в Шереметьево, как того требовало ведомство. Самолет «Победы» в Анталье сейчас ожидает около 400 россиян. Мы не сможем вернуть их домой», — сказал представитель «Победы».

В итоге «Победа» отменила два вывозных рейса Анталья-Москва, запланированные на 31 марта и 1 апреля



31 марта Росавиация ограничила прием всех международных рейсов аэропортом Шереметьево. Численность прибывших пассажиров не должна превышать 500 человек в сутки.



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