Пандемия коронавируса , 30 мар, 23:29
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«Победа» не получила разрешение на вывоз около 400 россиян из Антальи
Авиакомпания «Победа» не получила разрешения Росавиации на выполнение вывозных рейсов из турецкой Антальи в московский аэропорт «Шереметьево» вместо «Внуково». Об этом РБК сообщил представитель перевозчика.
«К сожалению, мы получили отказ Росавиации в выполнении вывозных рейсов из Антальи в Шереметьево, как того требовало ведомство. Самолет «Победы» в Анталье сейчас ожидает около 400 россиян. Мы не сможем вернуть их домой», — сказал представитель «Победы».
В итоге «Победа» отменила два вывозных рейса Анталья-Москва, запланированные на 31 марта и 1 апреля
31 марта Росавиация ограничила прием всех международных рейсов аэропортом Шереметьево. Численность прибывших пассажиров не должна превышать 500 человек в сутки.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что сокращение рейсов из-за рубежа необходимо для более тщательной медицинской проверки пассажиров. Так, согласно новым мерам по борьбе с коронавирусом, у всех прилетевших из иностранных стран граждан должны брать тест на коронавирус и измерять температуру.