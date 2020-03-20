Авиакомпании США попросили срочную финансовую поддержку из-за вируса
Объединение авиакомпаний США попросило конгресс и администрацию президента оказать «немедленную» финансовую помощь, заявив, что отрасль оказалась под угрозой из-за последствий эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.
В своем письме, направленном министру финансов США Стивену Мнучину, спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, конгрессмену Кевину Маккарти и сенаторам Митчу Макконнеллу и Чаку Шумеру объединение обратилось от имени 11 млн работников отрасли.
«Стремительное распространение COVID-19 и введенные правительством и бизнесом ограничения на авиаперелеты никогда еще не оказывали такого влияния на американскую авиацию и наших сотрудников», — говорится в заявлении. — Необходимость в действиях настолько широка и срочна, что ее невозможно переоценить. Это срочно и беспрецедентно».
Организация, обратившаяся к властям, представляет крупнейших американских авиаперевозчиков, в том числе American Airlines, Delta, United и Southwest.