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Пандемия коронавируса ,  
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Авиакомпании США попросили срочную финансовую поддержку из-за вируса

Крупнейшие американские авиаперевозчики из-за убытков от ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, попросили о незамедлительной финансовой помощи для защиты 11 млн работников отрасли
Фото: Pius Koller / imagebroker.com / Global Look Press

Объединение авиакомпаний США попросило конгресс и администрацию президента оказать «немедленную» финансовую помощь, заявив, что отрасль оказалась под угрозой из-за последствий эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

В своем письме, направленном министру финансов США Стивену Мнучину, спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, конгрессмену Кевину Маккарти и сенаторам Митчу Макконнеллу и Чаку Шумеру объединение обратилось от имени 11 млн работников отрасли.

«Стремительное распространение COVID-19 и введенные правительством и бизнесом ограничения на авиаперелеты никогда еще не оказывали такого влияния на американскую авиацию и наших сотрудников», — говорится в заявлении. — Необходимость в действиях настолько широка и срочна, что ее невозможно переоценить. Это срочно и беспрецедентно».

Организация, обратившаяся к властям, представляет крупнейших американских авиаперевозчиков, в том числе American Airlines, Delta, United и Southwest.

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Мнучин ранее заявил, что в связи с распространением коронавируса авиакомпании США попали в худшую ситуацию, чем та, которая сложилась после терактов 11 сентября 2001 года. Он отметил, что общался с руководителями крупнейших авиакомпаний страны, которые «очень близки к тому, чтобы полностью прекратить полеты». По данным CNBC, в общей сложности американские авиаперевозчики нуждаются в $50 млрд помощи от государства.

От ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, страдают и российские авиакомпании. В случае закрытия всех международных направлений они могут потерять 360 млрд руб. до осени 2020 года, сообщили аналитики компании Bain. Эта сумма сопоставима с выручкой «Аэрофлота» от полетов за границу за весь 2019 год

Автор: Виктория Полякова
Теги: авиакомпании, США, коронавирус
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