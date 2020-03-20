Авиакомпании США попросили срочную финансовую поддержку из-за вируса

Крупнейшие американские авиаперевозчики из-за убытков от ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, попросили о незамедлительной финансовой помощи для защиты 11 млн работников отрасли

Фото: Pius Koller / imagebroker.com / Global Look Press

Объединение авиакомпаний США попросило конгресс и администрацию президента оказать «немедленную» финансовую помощь, заявив, что отрасль оказалась под угрозой из-за последствий эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

В своем письме, направленном министру финансов США Стивену Мнучину, спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, конгрессмену Кевину Маккарти и сенаторам Митчу Макконнеллу и Чаку Шумеру объединение обратилось от имени 11 млн работников отрасли.

«Стремительное распространение COVID-19 и введенные правительством и бизнесом ограничения на авиаперелеты никогда еще не оказывали такого влияния на американскую авиацию и наших сотрудников», — говорится в заявлении. — Необходимость в действиях настолько широка и срочна, что ее невозможно переоценить. Это срочно и беспрецедентно».

Организация, обратившаяся к властям, представляет крупнейших американских авиаперевозчиков, в том числе American Airlines, Delta, United и Southwest.