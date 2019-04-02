Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работу

Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, уволившаяся после скандала, вызванного фразой «государство не просило вас рожать», опубликовала в социальных сетях фотографию с нового места работы.
«Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно», — написала она на своей странице в Instagram.
До аббревиатуры ДИВС в Екатеринбурге сокращают название Дворца игровых видов спорта. По данным портала URA.ru, с недавнего времени Глацких занимает пост заместителя директора организации. О том, что она получила эту должность сообщает также Znak.com со ссылкой на источник, близкий в организации и собеседника в самом Дворце спорта.
Сама Глацких прокомментировать эти данные изданию отказалась. «Обращайтесь за комментариями к тому, кто вам это рассказал», — посоветовала она корреспонденту Znak.com.