Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работу

Бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Ольга Глацких оказалась в центре скандала после того, на идеосервисе YouTube было размещено видео ​телеканала «Эхо-ТВ 24» со встречи Глацких с детьми-волонтерами из молодежных объединений Кировграда.

На встрече Глацких, в частности, заявила, что родители должны «вкладываться» в развитие своих детей вместе с государством, которое, по ее словам, «вкладывается проектами и мероприятиями».



«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но забыли про обязанности», — заявила она, обращаясь к подросткам, и призвала менять эту установку.

После слов Глацких губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал сделать «оргвыводы», а само высказывание бывшей гимнастки о государственной политике в отношении детей и молодежи назвал «некорректным». Чиновница также была временно отстранена от должности и исключена из политсовета «Единой России».

Через полтора месяца после скандала Глацких подала в отставку и завела Instagram, чтобы рассказывать, по ее словам, о своей деятельности «правду». «Те проекты, которые я буду реализовывать, я буду транслировать, в том числе, в Instagram. Они будут отражать мою личную позицию, с которой я жила, живу и буду продолжать жить», — рассказывала Глацких РБК.