Свердловский губернатор ответил на слова чиновницы о ненужности молодежи

Евгений Куйвашев прокомментировал слова главы департамента молодежной политики Ольги Глацких, обратившейся к детям со словами «государство не просило вас рожать». По его словам, он намерен лично обсудить с ней инцидент

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram пообещал «разобраться и сделать выводы» в связи со скандалом, связанным с выступлением директора регионального департамента молодежной политики Ольги Глацких​.

«Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи. Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы», — отреагировал он на публикацию видеоролика.

Куйвашев подчеркнул, что не может согласиться со словами Глацких, предложившей детям рассчитывать на собственные силы, поскольку им «государство ничего не должно». «Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», — написал он.

Вместе с тем губернатор пообещал вначале провести личную беседу с Глацких, чтобы понять, «имела ли место ошибка, оговорка или же речь идет о продуманной позиции». «По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы», — заявил Куйвашев, добавив, что испытывает сожаление в связи со случившимся.

Слова чиновницы о ненужности молодежи государству прозвучали на встрече с детьми-волонтерами. Запись встречи была опубликована телеканалом «ЭХО-ТВ 24» 3 ноября. «Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но забыли про обязанности», — сказала она детям.