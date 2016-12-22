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Свердловскую чиновницу отстранили после заявления о молодежи
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Свердловскую чиновницу отстранили после заявления о молодежи
Общество, 11:31
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Свердловскую чиновницу отстранили после заявления о молодежи
Бывшую гимнастку и главу департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких отстранили от должности после ее заявления о том, что государство «ничего не должно» молодежи. По высказыванию Глацких проведут проверку
Ольга Глацких (Фото: ТАСС)

В Свердловской области на время проведения служебной проверки отстранили от должности директора департамента молодежной политики, олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Ольгу Глацких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение губернатора области Евгения Куйвашева. Информацию об отстранении Глацких подтвердили РБК в пресс-службе губернатора и правительства Свердловской области.

Служебная проверка была назначена после того, как на видеосервисе YouTube было размещено видео ​телеканала «Эхо-ТВ 24» со встречи Глацких с детьми-волонтерами из молодежных объединений Кировграда.

На встрече Глацких, в частности, заявила, что родители должны «вкладываться» в развитие своих детей вместе с государством, которое, по ее словам, «вкладывается проектами и мероприятиями».

«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но забыли про обязанности», — сказала она, обращаясь к подросткам, и призвала менять эту установку.

«Если вы хотите [развиваться], то нужно совмещать и возможности, которые дает государство, и возможности, которые вы сами изыскиваете, или совместно со своими родителями», — заключила она.

После слов Глацких губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что лично разберется в инциденте и сделает «оргвыводы». Комментируя слова Глацких, он заявил, что чиновница «допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи», а сам он намерен запросить полное видео и разобраться в произошедшем.

Сама Глацких, комментируя свое заявление, заверила, что не говорила о том, что молодежь не нужна. По ее словам, суть ее высказывания заключается в том, что семья и родители — это залог хорошего развития молодежи, а государство выступает в этом процессе помощником. Она также извинилась за свое высказывание.

«Я хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство», — пояснила она.

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Глацких также отметила, что привела в пример собственную историю пути к олимпийской медали, которая стала результатом труда ее родителей, помощи государства и собственного упорного труда.

«Я признаю, что не сумела корректно выразить свое мнение. И жалею, что позволила так неверно истолковать свою позицию. Ни в коем случае я не хотела никого обидеть и подводить. Беру ответственность на себя», — говорилось в заявлении Глацких, распространенном департаментом информполитики губернатора региона (цитата по «​РИА Новости»).

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она возглавила департамент молодежной политики Свердловской области.

Авторы: Наталья Демченко, Мария Кокорева.
Теги: Свердловская области , молодежь
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