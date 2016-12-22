Автора слов о молодежи исключили из политсовета «Единой России»

Временно отстраненного директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких исключили из регионального политсовета «Единой России». Об этом говорится в сообщении на сайте областного отделения партии.

Отстранение Глацких и еще восьмерых членов политсовета прошло в рамках ежегодной ротации. По словам секретаря регионального отделения «Единой России» Виктория Шептия, ротация «усилит, активизирует и «омолодит» работу.

Скандал вокруг Глацких разгорелся, после того как на встрече с детьми-волонтерами чиновница заявила, что государство им ничего не должно. «Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, если мы будем идти от истоков», — сказала она.

После этого губернатор Свердловской области временно отстранил Глацких от должности. Чиновница принесла извинения за свои слова, добавив, что хотела «усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться, а не только рассчитывать на государство».