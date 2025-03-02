В аэропорту Грозного приостановили полеты «для обеспечения безопасности»

В столице Чечни приостановили отправление и прием самолетов. Ближайший рейс должен прибыть в 11:30 мск

Международный аэропорт Грозный (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Аэропорт Грозного для обеспечения безопасности полетов временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщает Росавиация. Ограничения ввела в 09:36 мск.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал представитель ведомства Артём Кореняко.

Согласно онлайн-табло, в 11:30 запланирован прилет рейса из Москвы, в 11:55 из Санкт-Петербурга, в 12:40 из Москвы. Ближайший вылет из аэропорта назначен на 12:40 в Москву.

В 10:24 мск ограничения на полеты сняли, сообщил Кореняко.

Около двух месяцев назад, 25 декабря, в Казахстане рухнул пассажирский рейс Баку-Грозный. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян. Самолет пытался зайти на посадку в Грозном, когда там отражали атаку украинских беспилотников, работали системы ПВО.

Российский президент Владимир Путин затем принес извинения азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Алиев назвал причиной крушения обстрел с земли. «Мы также знаем, что наш самолет был поставлен в негодное состояние радиоэлектронной борьбой, — добавил он. Расследование крушения продолжается, опубликованы переговоры пилотов разбившегося лайнера.