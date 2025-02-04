Казахстан опубликовал переговоры пилотов упавшего лайнера AZAL

Самолет не принимал сигналы GPS и собирался заходить на посадку в Грозном, но после звуковых ударов экипаж решил сесть сначала в Минводах, затем в Махачкале и позже в Актау, следует из предварительного отчета об авиакатастрофе

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

Спустя 17 минут после вылета из аэропорта Баку в Грозный (4:13 UTC) экипаж самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) связался с диспетчерским пунктом «Ростов-контроль», который дал указание рассчитывать стандартную схему прибытия, следует из предварительного отчета о катастрофе, опубликованного Минтрансом Казахстана.

В 4:25 экипаж самолета сообщил, что потерял управление обоими GPS, а спустя десять минут запросил посадку в Грозном с использованием ненаправленного радиомаяка (NDB).

В 4:37 диспетчеры в Грозном попросили лайнер ожидать посадки с NDB, в ту же секунду речевой информатор (РИ) на борту самолета предупредил о слишком быстром приближении к земле.

Экипаж самолета спустя две минуты попросил повторить указания, примут ли их в аэропорту. Вышка в Грозном пыталась навигировать посадку, в 5:09 разрешила ее. В 05:13:30, согласно данным регистратора полетных данных, борт находился в процессе набора высоты в режиме автопилотирования при неработающих системах GPS и не принимающем сигналы с земли дальномере (DNE).

Спустя секунду был зафиксирован звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения режима автопилота. В 05:13:39 началась разгерметизация кабины, через 17 секунд зафиксирован повторный звуковой удар. Далее экипаж уведомил диспетчеров в Грозном об «ударе птиц» и о взрыве двух кресел в кабине, запросив помощь в приземлении на ближайший аэродром — в Минеральных Водах: «Значит, был удар сильный, задние кресла там, говорит, взорвались, бортпроводница доложила. Мы следуем на Минводы, дайте нам, пожалуйста, погоду Минвод».

Затем пилот сообщил, что не может сохранять курс: на борту повышенное давление, самолет теряет управление и «отказала гидравлика»: «Мы не можем выполнять, дайте конкретный курс, мы пойдем на Махачкалу». Поле того как экипажу рассказали о погодных условиях в Баку и Махачкале, он принял решение следовать на Баку.

05:39:01 Э (экипаж): А Ростов, Азербайджанский восемь десять три сорок три, восемь десять два сорок три, топлива на борту три восемьсот тридцать, двигатели работают, отказала система управления элеронами и рулем высоты. 05:39:53 Э: Я вас прошу, пока некогда. Актау, как погода? 05:41:30 Ростов Контроль: [передает информацию о погоде в Актау] 05:42:40 Э: А тогда, Ростов, тогда идем на Актау. 05:45:33 Ростов Контроль 127,9: Азал восемь десять два сорок три, и по возможности сообщите, какая помощь будет необходима по прибытии. 05:45:49 Э: Пожарные, эвакуационные, врача, Азербайджан восемь десять два сорок три.

Затем экипаж самолета проинформировал диспетчеров о взрыве кислородного баллона: «кислород заканчивается в кабине пассажирской, значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон… значит, запах топлива идет, пассажиры некоторые, значит, теряют сознание, разрешите, мы пойдем на меньшей высоте».

В 6:02 борт подал сигнал бедствия (Mayday) и запросил аварийную посадку в аэропорту Актау. Там информацию приняли и выразили готовность принять самолет. В 6:22 экипаж приступил к выпуску шасси. Спустя две минуты, по данным регистратора полетных данных, сработало звуковое уведомление о слишком быстром приближении к земле. В 06:27:58 зафиксировано столкновение самолета с землей.

Катастрофа произошла 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек — граждане Азербайджана, Казахстана, Киргизии и России. Погибли 38 человек, в том числе семеро россиян.

Как сообщили в Росавиации, лайнер дважды пытался приземлиться в Грозном в условиях тумана и плана «Ковер», после чего командир воздушного судна увел его в Актау.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет «был поврежден снаружи в районе города Грозного в России и фактически потерял управление». Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения в связи с инцидентом в воздушном пространстве России. Он рассказал, что самолет пытался зайти на посадку в тот момент, когда Чечню атаковали украинские беспилотники, работала ПВО.

Следственный комитет сообщил, что российская сторона проведет комплексную экспертизу, во время которой проверит диспетчеров, систему организации воздушного движения, работы систем ПВО.

На фоне катастрофы авиакомпания AZAL отменила рейсы в несколько российских городов.