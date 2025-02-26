Трамп показал сгенерированную ИИ фешенебельную Газу. Видео

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Президент США Дональд Трамп опубликовал ролик, сгенерированный искусственным интеллектом, в котором показано, как мог бы выглядеть восстановленный американцами сектор Газа.

На кадрах показан фешенебельный курорт, магазины с золотом, здание (вероятно, казино) Trump Gaza, отдыхающие на шезлонгах, Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также статуя американского лидера.