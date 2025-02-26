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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Трамп показал сгенерированную ИИ фешенебельную Газу. Видео

Трамп показал сгенерированную ИИ фешенебельную Газу
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Трамп показал сгенерированную ИИ фешенебельную Газу. Видео
Video

Президент США Дональд Трамп опубликовал ролик, сгенерированный искусственным интеллектом, в котором показано, как мог бы выглядеть восстановленный американцами сектор Газа.

На кадрах показан фешенебельный курорт, магазины с золотом, здание (вероятно, казино) Trump Gaza, отдыхающие на шезлонгах, Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также статуя американского лидера.

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Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху сектор Газа искуственный интеллект видео
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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