В Совфеде предложили учесть службу в армии для досрочной пенсии

Сейчас, по словам сенатора Бибиковой, неслуживший гражданин находится в более выгодных пенсионных условиях, чем служивший. Досрочный выход на пенсию возможен при длительном трудовом стаже: 42 года для мужчин, 37 лет для женщин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Срок срочной службы в армии могут включить в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, передает ТАСС.

«Мы сейчас работаем с Министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии», — заявила сенатор.

Бибикова отметила, что срочная служба в вооруженных силах сейчас считается нестраховым периодом, но при этом является конституционной обязанностью и не дает права выбора, в отличие от других нестраховых периодов. Она учитывается в стаже для назначения пенсии на общих основаниях.

«В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил», — пояснила Бибикова. По ее словам, если закон о включении срочной службы в стаж для досрочного выхода на пенсию будет принят, это потребует дополнительно 2 млрд руб. ежегодно. Сейчас власти обсуждают возможные источники финансирования.