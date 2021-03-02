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В Совфеде предложили учесть службу в армии для досрочной пенсии

Сейчас, по словам сенатора Бибиковой, неслуживший гражданин находится в более выгодных пенсионных условиях, чем служивший. Досрочный выход на пенсию возможен при длительном трудовом стаже: 42 года для мужчин, 37 лет для женщин
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Срок срочной службы в армии могут включить в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, передает ТАСС.

«Мы сейчас работаем с Министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии», — заявила сенатор.

Бибикова отметила, что срочная служба в вооруженных силах сейчас считается нестраховым периодом, но при этом является конституционной обязанностью и не дает права выбора, в отличие от других нестраховых периодов. Она учитывается в стаже для назначения пенсии на общих основаниях.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

«В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил», — пояснила Бибикова. По ее словам, если закон о включении срочной службы в стаж для досрочного выхода на пенсию будет принят, это потребует дополнительно 2 млрд руб. ежегодно. Сейчас власти обсуждают возможные источники финансирования.

Пенсионная реформа, заработавшая с 2019 года и приведшая к повышению пенсионного возраста, подразумевает возможность льготного выхода на пенсию для граждан, у которых длительный трудовой стаж. Для мужчин этот период составляет 42 года, для женщин — 37 лет.

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В августе прошлого года правительство ввело для сотрудников системы здравоохранения, работающих с больными COVID-19, временную меру, засчитывающую в пенсионном стаже один день за два. По оценкам кабмина, это поможет ежегодно около 4 тыс. врачам выходить на пенсию досрочно. На выплату пенсий таким сотрудникам потребуется дополнительно 325 млн руб. в год.

В феврале глава Минтруда Антон Котяков заявил, что до конца 2021 года Пенсионный фонд должен создать электронный сервис, который будет автоматически начислять пенсии без подачи заявления. Министр отметил, что процедура формирования выплат пенсионерам должна быть максимально прозрачной и понятной.

Автор
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