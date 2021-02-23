Минтруд нашел способ для досрочного выхода россиян на пенсию

Министерство труда предложило включить в списки работ, которые дают право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный ведомством.

По данным издания, Минтруд предлагает внести изменения в списки работ, профессий, производств, должностей и специальностей, с учетом которых будет досрочно назначаться страховая пенсия по старости. В такие списки, как отмечает «Российская газета», предлагается включить периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, которые являются условием выполнения сотрудниками определенных видов деятельности.

«В такие периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, но они за ними сохраняются, как и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование», — пишет издание.

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