Медикам в пенсионном стаже зачтут день работы с больными COVID-19 за два

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Медицинским работникам, которые лечат пациентов с COVID-19, зачтут один день работы с больными за два в пенсионном стаже. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, эта норма будет действовать с 1 января до конца сентября 2020 года. «Благодаря этому решению каждый год около 4 тыс. врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию», — отметил Мишустин.

На выплату пенсии предварительно потребуются дополнительные 325 млн руб. в год. Правительство предусмотрит такие средства в бюджете, заключил премьер-министр.

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