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Голикова объяснила закрытые границы «ошибками» прошлого года

Перед февральскими и мартовскими праздниками Москва не стала расширять список стран, куда разрешены полеты, чтобы не вызвать вспышки COVID-19 по примеру прошлого года
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские власти перед праздниками 23 февраля и 8 марта не стали расширять число стран, с которыми восстановлено авиасообщение, чтобы не повторять прошлогодние ошибки. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС,

«Несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу. <...> Чтобы не повторять ошибок, <...> мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта», — пояснила Голикова.

По ее словам, ограничение полетов в Великобританию до 16 марта является осознанным шагом, связанным с «печальным опытом, который продемонстрировали наши граждане в прошлом году». Голикова напомнила, что именно в марте 2020 года в России выявили первого пациента с COVID-19, завезшего вирус из Европы.

Россияне смогут въезжать в Грузию с отрицательным тестом на COVID
Общество
Фото:Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Вице-премьер отметила, что власти разрешают авиасообщение с другими странами аккуратно по разработанным критериям, но не всегда все зависит от решения Москвы. «Многие страны — и в первую очередь это связано с распространением заболеваемости у них — не готовы открываться или предлагают очень жесткие ограничительные меры при прилете в страну», — объяснила она.

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Голикова добавила, что закрытие границ призвано обезопасить россиян, в том числе от мутирующих штаммов коронавируса.

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Из-за выявления более заразного варианта COVID-19 в Великобритании в январе Россия ограничила полеты в страну. В феврале эта мера была продлена до 16 марта включительно.

С 1 марта россияне могут путешествовать в Грузию, если у них есть свежий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Попасть в страну можно только самолетом, сухопутные границы все еще закрыты. Через три дня после прибытия нужно сделать повторный тест.

До этого в феврале Москва восстановила авиасообщение с Арменией, Азербайджаном, Сингапуром и Грецией. По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», россияне больше всего ждут возможности свободно летать в Турцию, Таиланд, Италию, Испанию и Египет. Всего 60% жителей рассчитывают, что в этом году границы с другими государствами откроются полностью.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
границы коронавирус Россия Татьяна Голикова
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