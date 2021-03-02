Голикова объяснила закрытые границы «ошибками» прошлого года

Перед февральскими и мартовскими праздниками Москва не стала расширять список стран, куда разрешены полеты, чтобы не вызвать вспышки COVID-19 по примеру прошлого года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские власти перед праздниками 23 февраля и 8 марта не стали расширять число стран, с которыми восстановлено авиасообщение, чтобы не повторять прошлогодние ошибки. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС,

«Несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу. <...> Чтобы не повторять ошибок, <...> мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта», — пояснила Голикова.

По ее словам, ограничение полетов в Великобританию до 16 марта является осознанным шагом, связанным с «печальным опытом, который продемонстрировали наши граждане в прошлом году». Голикова напомнила, что именно в марте 2020 года в России выявили первого пациента с COVID-19, завезшего вирус из Европы.

Вице-премьер отметила, что власти разрешают авиасообщение с другими странами аккуратно по разработанным критериям, но не всегда все зависит от решения Москвы. «Многие страны — и в первую очередь это связано с распространением заболеваемости у них — не готовы открываться или предлагают очень жесткие ограничительные меры при прилете в страну», — объяснила она.