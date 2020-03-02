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У летевшего транзитом через Москву пассажира обнаружили коронавирус

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

У пассажира рейса SU204 «Аэрофлота» Иран — Пекин с пересадкой в Москве обнаружили коронавирус. Об этом сообщает российское посольство в Китае.

Согласно сообщению, иностранец следовал из Ирана через московский аэропорт Шереметьево в китайскую столицу 29 февраля. Позднее в Пекине у него подтвердилось респираторное заболевание, вызванное новым типом коронавируса COVID-19.

«Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов COVID-19 на данный момент не выявлено», — подчеркнули в посольстве.

Тем не менее всех пассажиров рейса доставили в гостиницу Пекина, оборудованную под изоляционное помещение, для медицинского осмотра. Те, кто сидел наиболее близко к заболевшему, включая двух россиян, пройдут двухнедельный карантин. Другие смогут покинуть гостиницу 2 марта.

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Распространение коронавируса началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее случаи заболевания были выявлены в других странах: США, Японии, России, Италии, Иране. По последним данным, жертвами коронавируса стали 3044 человека.

Россия с 20 февраля закрыла границы с Китаем для предотвращения распространения заболевания. Так, на территорию страны въезд запрещен для всех граждан Китая вне зависимости от целей поездки, кроме тех, кто путешествует транзитом.

Теги: Москва, пассажир, транзит, коронавирус
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