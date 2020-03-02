У летевшего транзитом через Москву пассажира обнаружили коронавирус

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

У пассажира рейса SU204 «Аэрофлота» Иран — Пекин с пересадкой в Москве обнаружили коронавирус. Об этом сообщает российское посольство в Китае.

Согласно сообщению, иностранец следовал из Ирана через московский аэропорт Шереметьево в китайскую столицу 29 февраля. Позднее в Пекине у него подтвердилось респираторное заболевание, вызванное новым типом коронавируса COVID-19.

«Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов COVID-19 на данный момент не выявлено», — подчеркнули в посольстве.

Тем не менее всех пассажиров рейса доставили в гостиницу Пекина, оборудованную под изоляционное помещение, для медицинского осмотра. Те, кто сидел наиболее близко к заболевшему, включая двух россиян, пройдут двухнедельный карантин. Другие смогут покинуть гостиницу 2 марта.