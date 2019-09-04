Прокурор попросил 4,5 года для Котова за многократные нарушения на акциях

Прокурор попросил 4,5 года для Котова за многократные нарушения на акциях

Гособвинение попросило Тверской суд Москвы приговорить активиста Константина Котова к 4,5 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митинга. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Считаю вину Котова доказанной и прошу признать его виновным по статье 212.1 УК РФ и назначить наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима», — обратилась прокурор к суду.

14 августа Пресненский районный суд арестовал Константина Котова на 1 месяц 29 суток. Активисту предъявили обвинения в совершении преступления по ст. 212.1 УК России (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, максимальный срок лишения свободы — пять лет). Статья применяется в случае, если у человека имеется более трех нарушений по административным статьям о массовых мероприятиях.

Котов принимал участие в несогласованном шествии в поддержку фигурантов дела «Нового величия» у здания в ФСБ в Москве 13 мая, за что был арестован на пять суток. Позже, 12 июня, активиста задержали на несогласованном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова — его оштрафовали на 15 тыс. руб. 15 июля Котов опубликовал в соцсетях призыв выйти на Трубную площадь на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, после чего его задержали на десять суток. Помимо этого активист был задержан 10 августа за скандирование лозунгов вблизи администрации президента России на Старой площади в Москве после согласованной акции протеста на проспекте Сахарова.

Ранее адвокат Котова Мария Эйсмонт заявляла, что ее подзащитный вины не признает.