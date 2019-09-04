Прокурор попросил 4,5 года для Котова за многократные нарушения на акциях

Гособвинение попросило Тверской суд Москвы приговорить активиста Константина Котова к 4,5 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митинга. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
«Считаю вину Котова доказанной и прошу признать его виновным по статье 212.1 УК РФ и назначить наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима», — обратилась прокурор к суду.
14 августа Пресненский районный суд арестовал Константина Котова на 1 месяц 29 суток. Активисту предъявили обвинения в совершении преступления по ст. 212.1 УК России (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, максимальный срок лишения свободы — пять лет). Статья применяется в случае, если у человека имеется более трех нарушений по административным статьям о массовых мероприятиях.
Котов принимал участие в несогласованном шествии в поддержку фигурантов дела «Нового величия» у здания в ФСБ в Москве 13 мая, за что был арестован на пять суток. Позже, 12 июня, активиста задержали на несогласованном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова — его оштрафовали на 15 тыс. руб. 15 июля Котов опубликовал в соцсетях призыв выйти на Трубную площадь на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, после чего его задержали на десять суток. Помимо этого активист был задержан 10 августа за скандирование лозунгов вблизи администрации президента России на Старой площади в Москве после согласованной акции протеста на проспекте Сахарова.
Ранее адвокат Котова Мария Эйсмонт заявляла, что ее подзащитный вины не признает.