Общество⁠,
0

В «файлах Эпштейна» нашли анкеты «Мисс Тольятти» и экс-члена комиссии МОК

В материалах по делу Эпштейна есть его переписки с российскими девушками, а также анкеты моделей

Фото: Министерство юстиции США
В рассекреченных файлах Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, находятся материалы, указывающие на его общение с российскими девушками, следует из архива новых материалов из дела покойного финансиста.

В числе опубликованных Минюстом США документов — переписка Эпштейна с моделью, бывшим корреспондентом «России 2» и членом комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Ольгой Пономарь-Бекер. Из нее следует, что девушка прислала финансисту свое резюме в виде презентации, датированное ноябрем 2016 года. На тот момент она жила в Цюрихе и работала в банке UBS.

География Эпштейна. Какие города России упоминаются в досье Минюста США
Политика
На фоне фотографий бывшего президента США Билла Клинтона председатель Комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей, конгрессмен Джеймс Комер (вверху справа) (республиканец от штата Кентукки), выступает во время слушаний в Капитолии США 21 января 2026 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Ожидалось, что комитет в полном составе проголосует за поправку к резолюции, рекомендующей Палате представителей признать бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон виновными в неуважении к Конгрессу за отказ выполнить повестку, выданную комитетом в связи с продолжающимся расследованием дела Джеффри Эпштейна.

Пономарь-Бекер — уроженка Ставрополя, в 2011 году закончила Ставропольский государственный университет по специальности «финансы и экономика». В 2012 году принимала участие во втором сезоне шоу «Топ-модель по-русски» и заняла третье место. Во время учебы на факультете журналистики МГУ (2012–2014) была участницей программы молодых послов Международного олимпийского комитета от Олимпийского комитета России (ОКР), а также работала корреспондентом на телеканале «Россия 2» (2014–2015).

В 2015 году Пономарь-Бекер переехала по работе в Германию, а затем — в Швейцарию. В 2020 году она входила в комиссию МОК по олимпийскому каналу по программе IOC Young Leaders.

ОКР был временно отстранен в 2023 году за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После принятия в декабре 2024-го нового устава регионы больше членами ОКР не являются. Министр спорта Михаил Дегтярев в январе заявил, что «в ближайшие месяцы» ожидает положительного решения по восстановлению статуса ОКР.

Краснодарская модель прокомментировала упоминание в файлах Эпштейна
Политика
Материалы дела Джеффри Эпштейна

Другой документ — анкета модели из Самары, обладательницы титула «Мисс Тольятти 2008», участницы шоу «Ты — супермодель 4» Анастасии Богушевской, проживавшей в Нью-Йорке в то время, когда она контактировала с Эпштейном. В резюме говорится, что на тот момент ей было 26 лет. В архиве также есть запись о бронировании билета на рейс из Нью-Йорка в Самару: письмо об этом финансисту отправила 10 ноября 2017 года его помощница Лесли Грофф. Данных о том, кто должен был лететь этим рейсом, нет.

РБК направил запрос в Model Flow Academy, основателем которой является Богушевская, и Ольге Бекер.

«На четвереньках, как его репутация». Что иноСМИ пишут о файлах Эпштейна
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Также среди опубликованных материалов есть переписка Эпштейна с девушкой из Омска (ее имя скрыто) в Skype в конце декабря 2016-го — начале января 2017-го. В ней Эпштейн просил «сексуальное неприличное фото на Рождество», а девушка пообещала, что «большая задница придет к нему на Новый год». Финансист также говорил, что хочет, чтобы собеседница продолжала работать на него. В январе Эпштейн предлагал ей поехать в Париж на выходные с другой девушкой, имя которой скрыто, однако собеседница отказалась из-за «строгих правил посещения» в школе.

В материалах есть и другие файлы, которые указывают на связь Эпштейна с российскими девушками, в том числе из Саратова и Краснодара.

Минюст США опубликовал финальную часть документов из дела Эпштейна 30 января. Часть материалов была отредактирована, в частности, скрыты персональные данные жертв.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Анастасия Сирина, София Шошина, Анастасия Серова
Джеффри Эпштейн архив рассекречивание модели Минюст США
