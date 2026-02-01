 Перейти к основному контенту
Политика
0

Краснодарская модель прокомментировала упоминание в файлах Эпштейна

Материалы дела Джеффри Эпштейна
Материалы дела Джеффри Эпштейна (Фото: Jon Elswick / AP / ТАСС)

Модель Рая из краснодарского агентства Shtorm, чье имя упоминается в рассекреченных материалах дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, заявила RT, что отказалась от предложения о работе за границей.

Как пишет издание, опубликованные Минюстом США материалы содержат письмо финансисту от февраля 2018 года. В нем упоминается девушка по имени Рая из агентства Shtorm, которая хорошо владеет английским языком. По словам собеседницы телеканала, в марте 2018 года агентство предложило ей поездку на работу в Индонезию, но она отказалась из соображений безопасности.

«Я отказалась, так как для меня было небезопасно ехать в страну, где я никого не знаю. Если бы согласилась, я бы явно уже была мертва», — сказала она.

Модель также заявила, что, по ее мнению, руководство агентства могло не знать о возможных преступных намерениях заказчиков. Она предположила, что представители Эпштейна могли обращаться в агентства под видом обычных клиентов.

«Они могли осматривать девушек из разных агентств. Звонить в агентство, кем-то представляться. Никто же не знает этой схемы. Просто завуалировали под что-то другое. Дана [директор агентства] точно не поставщик людей. Тут никто не узнает правды о том, что было и почему я там упоминаюсь», — заявила девушка.

Минюст США объяснил пропажу документа о Трампе из файлов Эпштейна
Политика
Дональд Трамп

Основательница модельного агентства Shtorm models из Краснодара Дана Борисенко отвергла связь компании с миллиардером Джеффри Эпштейном.

«Я никогда и никого не отправляла даже на зарубежные контракты в модельные агентства Америки», — заявила Борисенко.

Инвестиционный банкир Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный в 2008 году за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе 2019 года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

30 января Минюст США опубликовал еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий по делу Джеффри Эпштейна. Часть материалов была отредактирована, в частности скрыты персональные данные жертв.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Антонина Сергеева
Джеффри Эпштейн модель
