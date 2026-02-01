Краснодарская модель прокомментировала упоминание в файлах Эпштейна
Модель Рая из краснодарского агентства Shtorm, чье имя упоминается в рассекреченных материалах дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, заявила RT, что отказалась от предложения о работе за границей.
Как пишет издание, опубликованные Минюстом США материалы содержат письмо финансисту от февраля 2018 года. В нем упоминается девушка по имени Рая из агентства Shtorm, которая хорошо владеет английским языком. По словам собеседницы телеканала, в марте 2018 года агентство предложило ей поездку на работу в Индонезию, но она отказалась из соображений безопасности.
«Я отказалась, так как для меня было небезопасно ехать в страну, где я никого не знаю. Если бы согласилась, я бы явно уже была мертва», — сказала она.
Модель также заявила, что, по ее мнению, руководство агентства могло не знать о возможных преступных намерениях заказчиков. Она предположила, что представители Эпштейна могли обращаться в агентства под видом обычных клиентов.
«Они могли осматривать девушек из разных агентств. Звонить в агентство, кем-то представляться. Никто же не знает этой схемы. Просто завуалировали под что-то другое. Дана [директор агентства] точно не поставщик людей. Тут никто не узнает правды о том, что было и почему я там упоминаюсь», — заявила девушка.
Основательница модельного агентства Shtorm models из Краснодара Дана Борисенко отвергла связь компании с миллиардером Джеффри Эпштейном.
«Я никогда и никого не отправляла даже на зарубежные контракты в модельные агентства Америки», — заявила Борисенко.
30 января Минюст США опубликовал еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий по делу Джеффри Эпштейна. Часть материалов была отредактирована, в частности скрыты персональные данные жертв.
