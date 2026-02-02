 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В файлах Эпштейна нашли связь финансиста с девушками из Самары и Саратова

В одном из документов содержится анкета девушки-модели из Самары, а в другом личная электронная переписка Эпштейна с неизвестной девушкой, вернувшейся в Саратов, которой финансист предлагает «приехать в гости»
Фото: Stephanie Keith / Getty Images
Фото: Stephanie Keith / Getty Images

В рассекреченных файлах покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, находятся документы, указывающие на его связь с девушками из Самары и Саратова. Об этом узнал РБК, изучив архив новых материалов из дела покойного финансиста.

Один из документов представляет собой анкету девушки, в ней указано, что она закончила Самарский государственный экономический университет по специальности экономика, финансы и банковское дело.

Девушка работала моделью в Нью-Йорке, «участвовала в показах и съемках для ведущих мировых брендов» с 2011 по 2013 год, является совладелицей и преподавателем в школе моделирования в Самаре, работала в отделениях банков в Самаре, сказано в документе.

В графе профессиональных достижений указано, что девушка завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» в конкурсе «Мисс Россия 2009», выиграла региональный конкурс красоты «Мисс Тольятти 2008» и участвовала в российском ТВ-шоу «Ты — супермодель 4». Она также готовилась участвовать в конкурсе непрофессиональных начинающих моделей на получение контракта с международным модельным агентством Point Models.

В другом файле из архива рассекреченных документов по делу Эпштейна было обнаружено электронное письмо на адрес почты финансиста. Его отправила помощника Эпштейна Лесли Грофф 10 ноября 2017 года. В письме, в частности, приводится заметка о рейсе из Нью-Йорка в Самару. «19:20 Вылет из JFK (Международного аэропорта имени Джона Кеннеди. — РБК) в Самару рейсом Аэрофлота 11103 с пересадкой на рейс Аэрофлота 1212», — говорится в документе.

При этом в файле не указано, кто именно должен был полететь этим рейсом, и какая была цель поездки.

Политика
Тревор Ноа

Еще один файл от 10 декабря 2009 года также содержит переписку Эпштейна с еще одной девушкой из России по e-mail.

«Привет, Джеффри! Первым делом хочу извиниться, очень жаль, что я снова пропала. Возникли проблемы с работой в Санкт-Петербурге, и я вернулась в Саратов, Тигран меня выручил! Так что теперь я живу с мамой и братом) Они очень рады, что я вернулась. Сейчас ищу работу, и, как ни невероятно, буду работать в полиции!) Как ты? Надеюсь, у тебя все хорошо. Всего наилучшего», — говорится в письме.

Эпштейн в ответ на сообщение написал: «Я понимаю. Ты все еще хочешь приехать в гости? Я все организую».

30 января Минюст США опубликовал еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий по делу Джеффри Эпштейна. Часть материалов была отредактирована, в частности скрыты персональные данные жертв.

Это не единственные файлы, в который нашли связь финансиста с девушками из России. В одном из писем Эпштейна от февраля 2018 года упоминается девушка по имени Рая из краснодарского модельного агентства Shtorm. Она рассказывала, что тогда агентство предложило ей поездку на работу в Индонезию, но она отказалась из соображений безопасности. Девушка предположила, что представители Эпштейна могли обращаться в агентства под видом обычных клиентов.

Инвестиционный банкир Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный в 2008 году за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе 2019 года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

