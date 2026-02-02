«На четвереньках, как его репутация». Что иноСМИ пишут о файлах Эпштейна

Минюст США опубликовал новый массив материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Как иноСМИ реагируют на упоминание в них политиков, членов королевских семей и бизнесменов — в подборке РБК

Фото: Leon Neal / Getty Images

The Atlantic (США)

После месяцев слухов о причинах, по которым Трамп столь яростно требовал от всех оставить тему документов Эпштейна (и спекуляций на тему того, что любое его последующее действие было попыткой отвлечь от них внимание), общественность мгновенно ухватилась за включенный в опубликованный массив данных шестистраничный меморандум ФБР. На первый взгляд, он, казалось, подтверждал самые мрачные догадки. Меморандум содержал таблицу с непроверенными сообщениями, поступившими в правоохранительные органы, многие из которых обвиняли Трампа в совершении насильственных преступлений сексуального характера с участием несовершеннолетних; некоторые включали подробные описания этих утверждений. Документ — уже широко растиражированный политиками и политическими комментаторами — содержит краткие сведения о том, как правоохранительные органы отрабатывали эти сигналы, но не проясняет, были ли они подтверждены. В нем также содержится примечание, что часть сообщений представляет собой «информацию из вторых рук». <...>

Общественность вряд ли отвлечется от этой темы, даже если Минюст намекает на такую необходимость. Новая волна возмущения из-за неудачного хостинга документов повторяет подозрительность и раздражение, которые окружали эту историю прошлым летом, когда ФБР пыталось отговорить публику от построения теорий вокруг предполагаемого «списка клиентов» и видеозаписей из камеры Эпштейна. Американцы оказались вовлечены в эту мрачную трагическую сагу еще глубже из-за странной уклончивости и эмоциональных вспышек президента по данному поводу. Им предстоит изучать эти документы еще очень долго.

New York Times (США)

Следователи, юристы, журналисты и другие уже не один год пытаются понять масштабы связей Эпштейна с влиятельными людьми, включая Трампа, и значительный объем соответствующей информации уже стал достоянием общественности. Многие из изученных газетой материалов, касающихся Трампа, лишь подтверждают или повторяют уже известные факты.

Часть новых документов представляет собой копии электронных писем и других записей, которые Министерство юстиции или комитет по надзору Палаты представителей обнародовали в конце прошлого года. Эти материалы свидетельствуют, что спустя много лет после разрыва отношений между Трампом и Эпштейном последний продолжал пристально следить за своим бывшим другом, в том числе искал возможности использовать политический взлет Трампа в собственных целях.

Некоторые из недавно рассекреченных документов укрепляют представление о том, что Эпштейн внимательно отслеживал действия президента. Например, в 2018 году бухгалтер Эпштейна отправил ему ссылку на статью Reuters о расследованиях Конгрессом связей Трампа с Deutsche Bank — на протяжении многих лет основным кредитором президента. На тот момент Deutsche Bank также являлся главным банком и для самого Эпштейна.

Би-би-си (Великобритания)

Общественность, возможно, снова закатит глаза и подумает: «Ну вот опять. Еще больше неприглядных фотографий и слов. Еще больше разоблачений, порочащих репутацию». Для Эндрю Маунтбаттен-Виндзора ситуация лучше не становится. На фотографиях он изображен на четвереньках — в состоянии, в котором находится его репутация. <…>

Букингемский дворец фигурирует в этих электронных письмах — не в последнюю очередь как место, где Эндрю принимал Эпштейна наедине. Это было частью атрибутов жизни Эндрю, полной привилегий.

Но как институт, Букингемский дворец и монархия, должно быть, тихо рады тому, что прошлой осенью против Эндрю были приняты такие решительные меры. Лишение его титулов предотвратило звонки, которые неизбежно последовали бы в связи с последними разоблачениями. <…>

В обнародованных электронных письмах фигурируют два опасных для королевской семьи айсберга — секс и деньги. Оба инструмента Эпштейн, видимо, использовал для контроля.

The Guardian (Великобритания)

Журналисты Guardian и других изданий продолжают изучать материалы, которые загружаются десятками тысяч файлов одновременно на веб-сайт Министерства юстиции без указателя и объяснения того, как и когда были получены те или иные документы. Полная картина того, что раскрывается в недавно рассекреченных документах, станет известна нескоро.

Однако маловероятно, что новые материалы успокоят общественный интерес к делу или смягчат ощущение того, что Эпштейн и его безнаказанность представляют собой типичный пример личной коррупции правящей элиты, их невосприимчивости к закону и последствиям, а также их злонамеренной, подобострастной близости друг к другу.

Уже сейчас обнародованные документы дают понять, насколько Эпштейн был интегрирован в социальную жизнь некоторых из самых влиятельных людей мира, даже после того, как в 2008 году он был первоначально осужден по обвинениям, связанным с сексуальным насилием над детьми. <…>

На протяжении всего 2025 года администрация Трампа упорно работала над тем, чтобы избежать публикации документов Эпштейна; как только общественное давление с требованием их обнародования стало слишком сильным, чтобы Конгресс мог ему противостоять, они стали стремиться ослабить представление о том, что документы содержат что-либо особенно компрометирующее, по крайней мере, для президента и его союзников. Но администрация не может скрыть историю с Эпштейном, потому что по своей природе этот скандал выявляет ненадежность и лживость тех самых элит, которых теперь представляют Трамп и его движение.

Aftenposten (Норвегия)

Королевской семье и раньше приходилось сталкиваться с множеством проблем. Принцесса Марта Луиза постоянно устраивает цирк со своим мужем «самопровозглашенным шаманом» Дуреком Верреттом. Здоровье кронпринцессы Метте-Марит оставляет желать лучшего. А ее сын во вторник предстанет перед судом по 38 обвинениям. Однако в эти выходные разразился скандал, который для будущего королевского дома превосходит по масштабу и дело шамана, и судебный процесс.

Из опубликованных файлов стало известно, что осенью 2012 года кронпринцесса Метте-Марит спрашивала Эпштейна, не будет ли «неуместным» предлагать ее 15-летнему сыну посмотреть на изображение обнаженных женщин. Тон общения между ними, по всей видимости, носил интимный и доверительный характер.

Aktuality (Словакия)

Хуже всего в словацком аспекте файлов Эпштейна не то, что в них упоминается бывший министр иностранных дел, которого премьер Роберт Фицо хотел сделать президентом. Хуже всего то, что уходом с поста советника премьер-министра по национальной безопасности Мирослава Лайчака, который шутил о том, что девушки — это лучший российский экспорт после нефти, все дело и ограничится.

<…>

В свою защиту Лайчак говорил, что не совершал какие-либо действия, которые могли бы его дискредитировать, утверждая, что слова и действия — это две разные вещи. Хотя именно в дипломатии слова являются главным рабочим инструментом, и за них нужно нести ответственность. А когда человек, занимающий столь высокое положение, утверждает, что его слово не имеет веса, это говорит само за себя.

The Global Times (Китай)

Дело Эпштейна все чаще используется как инструмент партийной политики, при этом выборочная публикация документов вряд ли окажет серьезное влияние на текущую политическую ситуацию, заявил в воскресенье The Global Times Лю Сян, научный сотрудник Китайской академии общественных наук.

Хотя материалы по делу Эпштейна могут укрепить в обществе представление о системной коррупции в США, их практическое политическое воздействие, вероятно, будет ограниченным, особенно с учетом смерти самого Эпштейна и трудностей с проверкой ключевых деталей, отметил Лю.

Al Jazeera (Катар)

В только что опубликованном документе сообщается, что один из сообщников покойного американского финансиста и осужденного секс-преступника Джеффри Эпштейна планировал получить доступ к замороженным государственным активам Ливии. В этих планах рассматривалась и возможность заручиться поддержкой бывших сотрудников британской и израильской разведок. <...>

Электронное письмо, датированное июлем 2011 года, было отправлено спустя несколько месяцев после начала поддержанного НАТО восстания против тогдашнего президента Ливии Муаммара Каддафи. Каддафи был убит ливийскими повстанцами в октябре того же года. Согласно письму, за рубежом было заморожено около $80 млрд ливийских средств, из которых примерно $32,4 млрд находились в США. <...>

Отправитель также отмечал, что некоторые бывшие сотрудники британской внешней разведки MI6 и израильского внешнего разведывательного управления «Моссад» выразили готовность помочь в поиске и возвращении «похищенных активов».

Sabah (Турция)

Новые документы по делу Эпштейна, опубликованные Министерством юстиции США, наглядно показали, как мировая политика, финансовые элиты и королевские семьи переплетаются в одном темном досье. Миллионы документов, в которых фигурируют имена премьер-министров, принцев и технологических магнатов, — от закрытых электронных переписок до частных приглашений и сомнительных визитов — обнажают масштаб грязной сети, выстроенной Эпштейном.