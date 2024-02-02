Отказ от классификации болезней ВОЗ объяснили традиционными ценностями
План внедрения в России Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 11-го пересмотра (МКБ-11), приостановили из-за обращений о противоречии традиционным ценностям, сообщила «РИА Новости» пресс-служба Минздрава.
План внедрения был рассчитан на 2021–2024 годы. Распоряжение о его приостановке премьер-министр Михаил Мишустин подписал 2 февраля.
«Решение <...> принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов и депутатов в части возможного противоречия традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством», — говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что это не повлияет на доступность и качество медицинской помощи для граждан.
В июле 2023 года Госдума приняла постановление с рекомендацией правительству не принимать разделы МКБ-11 по ЛГБТ, педофилии и трансгендерности. В том же месяце в России запретили смену пола, за исключением случаев врожденных аномалий, а в ноябре признали «международное движение» ЛГБТ экстремистской организацией и запретили.
МКБ-11 — это международный стандарт для систематизированной регистрации, учета, анализа, интерпретации и сопоставления данных о смертности и заболеваемости. Разработкой стандарта занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Каждое заболевание, патологическое состояние или травма в классификации имеет свой код. В нее внесли 17 тыс. диагностических категорий, включающих свыше 100 тыс. диагностических индексных терминов.
Сейчас в России действует 10-я версия классификации. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивали, что МКБ-10, вышедшая в 1990 году, устарела и не отвечает имеющимся потребностям медицины. Последнюю, 11-ю версию, ВОЗ опубликовала летом 2018 года.
На связи с проверенными новостями
GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности
Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео
Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика
Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание
Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии
Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации
Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины
АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta
В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году