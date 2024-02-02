 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Отказ от классификации болезней ВОЗ объяснили традиционными ценностями

Минздрав: внедрять МКБ-11 не стали из-за жалоб на противоречие ценностям
Внедрение классификации должны были закончить в 2024 году. Ее приостановили из-за жалоб о противоречии традиционным ценностям. Ранее МКБ-11 критиковали из-за разделов по ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено)
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

План внедрения в России Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 11-го пересмотра (МКБ-11), приостановили из-за обращений о противоречии традиционным ценностям, сообщила «РИА Новости» пресс-служба Минздрава.

План внедрения был рассчитан на 2021–2024 годы. Распоряжение о его приостановке премьер-министр Михаил Мишустин подписал 2 февраля.

«Решение <...> принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов и депутатов в части возможного противоречия традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что это не повлияет на доступность и качество медицинской помощи для граждан.

В июле 2023 года Госдума приняла постановление с рекомендацией правительству не принимать разделы МКБ-11 по ЛГБТ, педофилии и трансгендерности. В том же месяце в России запретили смену пола, за исключением случаев врожденных аномалий, а в ноябре признали «международное движение» ЛГБТ экстремистской организацией и запретили.

В России приостановили внедрение международной классификации болезней
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

МКБ-11 — это международный стандарт для систематизированной регистрации, учета, анализа, интерпретации и сопоставления данных о смертности и заболеваемости. Разработкой стандарта занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Каждое заболевание, патологическое состояние или травма в классификации имеет свой код. В нее внесли 17 тыс. диагностических категорий, включающих свыше 100 тыс. диагностических индексных терминов.

Сейчас в России действует 10-я версия классификации. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивали, что МКБ-10, вышедшая в 1990 году, устарела и не отвечает имеющимся потребностям медицины. Последнюю, 11-ю версию, ВОЗ опубликовала летом 2018 года.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности

Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео

Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика

Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание

Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии

Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации

Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины

АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta

В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
Минздрав вывоз классификация ВОЗ
Материалы по теме
В России приостановили внедрение международной классификации болезней
Общество
Роман Сорокина отправят на экспертизу после жалоб на пропаганду ЛГБТ
Политика
ВЦИОМ назвал долю россиян, считающих нужным лечить гомосексуалов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
В Рио-де-Жанейро сообщили об эпидемии лихорадки денге Общество, 00:48
Украинский дрон сбили на подлете к Воронежу Политика, 00:44
Умер звезда «Рокки» и «Мандалорца» Карл Уэзерс Общество, 00:41
В Армении пообещали ввести военную форму по стандартам НАТО Политика, 00:26
Юристы оценили допустимость появления эксперта из РУСАДА в деле Валиевой Спорт, 00:00
5 сериалов на выходные. Новые «Мистер и миссис Смит», «Вражда» и другие Life, 00:00
США начали удары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке Политика, 02 фев, 23:54
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Париж начал расследование после смерти двух французов на Украине Политика, 02 фев, 23:45
Вильнюс предложил увеличить число уроков литовского в русских школах Общество, 02 фев, 23:28
Отказ от классификации болезней ВОЗ объяснили традиционными ценностями Общество, 02 фев, 23:24
WP узнала, что Украина уведомила США о решении уволить Залужного Политика, 02 фев, 23:22
В Германии протестующие фермеры перекрыли трассу навозом. Видео Политика, 02 фев, 23:17
Глава ЦБ Турции попросила об оставке из-за давления на семью Экономика, 02 фев, 23:14
Al Arabiya сообщил об ударе «неизвестных самолетов» по ополченцам в Сирии Политика, 02 фев, 23:13