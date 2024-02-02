Отказ от классификации болезней ВОЗ объяснили традиционными ценностями

Внедрение классификации должны были закончить в 2024 году. Ее приостановили из-за жалоб о противоречии традиционным ценностям. Ранее МКБ-11 критиковали из-за разделов по ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено)

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План внедрения в России Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 11-го пересмотра (МКБ-11), приостановили из-за обращений о противоречии традиционным ценностям, сообщила «РИА Новости» пресс-служба Минздрава.

План внедрения был рассчитан на 2021–2024 годы. Распоряжение о его приостановке премьер-министр Михаил Мишустин подписал 2 февраля.

«Решение <...> принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов и депутатов в части возможного противоречия традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что это не повлияет на доступность и качество медицинской помощи для граждан.

В июле 2023 года Госдума приняла постановление с рекомендацией правительству не принимать разделы МКБ-11 по ЛГБТ, педофилии и трансгендерности. В том же месяце в России запретили смену пола, за исключением случаев врожденных аномалий, а в ноябре признали «международное движение» ЛГБТ экстремистской организацией и запретили.

МКБ-11 — это международный стандарт для систематизированной регистрации, учета, анализа, интерпретации и сопоставления данных о смертности и заболеваемости. Разработкой стандарта занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Каждое заболевание, патологическое состояние или травма в классификации имеет свой код. В нее внесли 17 тыс. диагностических категорий, включающих свыше 100 тыс. диагностических индексных терминов.

Сейчас в России действует 10-я версия классификации. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивали, что МКБ-10, вышедшая в 1990 году, устарела и не отвечает имеющимся потребностям медицины. Последнюю, 11-ю версию, ВОЗ опубликовала летом 2018 года.