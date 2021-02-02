СМИ узнали детали плана по появлению в школах советников по воспитанию

Проектом займется Российское движение школьников, созданное Владимиром Путиным в 2015 году. Участвовать в конкурсе на должность советника смогут педагоги и студенты педвузов с четвертого курса

Курировать проект по подготовке советников по воспитательной работе, которые в будущем должны появиться в российских школах, будет Российское движение школьников (РДШ), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

По словам собеседника издания, задача советника будет в первую очередь заключаться в общении с молодежью. «У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов», — пояснил он.

О том, что в российских школах появится новая должность, в конце декабря сообщал министр просвещения Сергей Кравцов. Советники будут заниматься воспитательной работой, взаимодействием между школами и другими образовательными учреждениями.

Они будут получать ежемесячную доплату в размере 15 тыс. руб.