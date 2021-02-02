СМИ узнали детали плана по появлению в школах советников по воспитанию

Кравцов также поднял тему воспитания школьников в конце января во время выступления в Совете Федерации, через несколько дней после митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. «Недавние события показали нам, что тема воспитания, о которой мы в последнее время много говорим, очень важна. Важно, чтобы в нее были включены и родители, и директора, и завучи, чтобы классные руководители понимали, чем живет и о чем думает ребенок, чем он интересуется», — подчеркнул он.
Министр также рассказал, что конкурс на должность советников по воспитанию в школах может пройти в 2022 году, он называется «Навигаторы детства», пишет «Коммерсантъ».
При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказала мнение о том, что введение должности советника-воспитателя проблему не решит. «Не надо думать, что если мы во всех школах введем советника директора по воспитательной работе, то у нас все будет хорошо с воспитанием. Это очень поверхностный и неправильный подход», — сказала она, призвав министра посмотреть на проблему «стратегически».
В Минпросвещения рассказали «Коммерсанту», что участвовать в конкурсе «Навигаторы детства» смогут педагоги и студенты педвузов, начиная с четвертого курса. Первая обучающая программа для советников пройдет с марта по август 2021 года на базе детского центра «Артек». Предполагается, что в ней примут участие около 2,5 тыс. человек.
Российское движение школьников, которое будет заниматься подготовкой школьных советников, было создано в 2015 году по указу президента Владимира Путина при Росмолодежи.
Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева в разговоре с «Коммерсантом» подтвердила, что основной задачей советников-воспитателей будет общение с молодежью. «Я уже несколько месяцев работаю педагогом-организатором в одной из школ Подмосковья и на собственном опыте знаю, что основная проблема в школах — это нехватка времени для общения», — отметила она.
По ее словам, воспитатель должен говорить с детьми на одном языке и знать, чем они увлекаются: быть в курсе мемов, смотреть те же стримы и фильмы, слушать ту же музыку, разбираться в компьютерных играх.
Специальное внимание должно уделяться молодым людям, которых задерживали на несанкционированных акциях протеста, отметила она. «Нужно, чтобы они не чувствовали злобу или ощущение, что они покинуты. Их надо интегрировать в те же проекты РДШ», — пояснила она, добавив, что советники могут транслировать властям запросы детей на то, чтобы с ними считались.
Вопрос участия школьников в несанкционированных акциях стал широко обсуждаться на фоне протестов в поддержку Навального, которые прошли 23 и 31 января. Минпросвещения тогда попросило родителей оградить детей от участия в митингах, в том числе занимаясь с ними совместной готовкой, просмотром кино, совместной фотосессией или настольными играми.