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В российских школах появится новая должность

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В марте 2021 года в школах в нескольких регионах появятся советники по воспитательной работе. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью «Российской газете».

Новая должность появится в десяти пилотных регионах. Предполагается, что специалисты займутся организацией воспитательной работы и взаимодействием между школами, а также с другими образовательными учреждениями.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Для новой должности будет предусмотрена дополнительная ежемесячная доплата в размере 15 тыс. руб. «Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания», — сказал Кравцов.

Ранее Министерство просвещения сообщало, что ведомство направит во все регионы список отчетной документации, ограничивающий бюрократическую нагрузку на учителей. В пресс-службе министерства пояснили РБК, что количество обязательной документации для школы сократится до четырех единиц: основная образовательная программа для каждого из уровней общего образования, журнал учета успеваемости, журнал группы продленного дня и материалы личного дела учеников.

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