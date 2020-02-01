В США решили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Он начнет действовать днем 2 февраля. Все, кто возвращается из Китая, пройдут тщательное обследование, а въезд потенциально опасным иностранцам и вовсе будет запрещен

Алекс Азар (Фото: Patrick Semansky / AP)

США с воскресенья, 2 февраля, введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае. Об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

По словам министра, такое решение было принято после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявившей ситуацию с новым коронавирусом чрезвычайной. «Сегодня я объявил, что коронавирус представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в США», — приводит пресс-служба министерства слова Азара.

Министр отметил, что предпринимаемые американской стороной действия дополняют работу китайских коллег и сотрудников ВОЗ по сдерживанию вспышки вируса в Китае. Он сообщил, что режим ЧС на всей территории США начнет действовать с 17:00 по вашингтонскому времени 2 февраля (01:00 мск 3 февраля).

Азар сообщил, что любой американец, кто возвращается из китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, будет подвергаться обязательному карантину в течение 14 дней. При этом все граждане США, которые находились в течение последних 14 дней на территории материкового Китая, по прибытии на родину будут проходить тщательное обследование.