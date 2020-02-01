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Вирус из Китая ,  
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В США решили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Он начнет действовать днем 2 февраля. Все, кто возвращается из Китая, пройдут тщательное обследование, а въезд потенциально опасным иностранцам и вовсе будет запрещен
Алекс Азар (Фото: Patrick Semansky / AP)

США с воскресенья, 2 февраля, введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае. Об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

По словам министра, такое решение было принято после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявившей ситуацию с новым коронавирусом чрезвычайной. «Сегодня я объявил, что коронавирус представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в США», — приводит пресс-служба министерства слова Азара.

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Министр отметил, что предпринимаемые американской стороной действия дополняют работу китайских коллег и сотрудников ВОЗ по сдерживанию вспышки вируса в Китае. Он сообщил, что режим ЧС на всей территории США начнет действовать с 17:00 по вашингтонскому времени 2 февраля (01:00 мск 3 февраля).

Азар сообщил, что любой американец, кто возвращается из китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, будет подвергаться обязательному карантину в течение 14 дней. При этом все граждане США, которые находились в течение последних 14 дней на территории материкового Китая, по прибытии на родину будут проходить тщательное обследование.

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Министр также заявил, что американский президент Дональд Трамп подписал прокламацию, согласно которой будет временно приостановлен въезд в США иностранных граждан, представляющих риск передачи коронавируса.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.

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Инфицированные новым типом коронавируса были обнаружены и на территории США. Сейчас известно о семи подтвержденных случаях заболевания.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, чрезвычайная ситуация, США
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