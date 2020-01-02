Эксперты заявили о снижении на 50% за год смертей в коммерческих полетах

Эксперты заявили о снижении на 50% за год смертей в коммерческих полетах

По данным конслатинговой фирмы To70, в ушедшем году произошло 86 инцидентов с крупными коммерческими самолетами, в которых погибли 257 человек. В 2018 году погибших было 534 человека при 160 катастрофах

Boeing 737 MAX (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

В 2019 году смертность во время крушений крупных коммерческих рейсов снизилась на 50% в годовом выражении. Об этом говорится в исследовании профильной консалтинговой фирмы To70, на которое обратило внимание Reuters.

По данным компании, в ушедшем году произошло 86 инцидентов с крупными коммерческими самолетами (восемь из них привели к фатальным последствиям), что стало причиной гибели 257 человек. В прошлом году таких инцидентов было 160, погибших — 534 человека, сообщила To70.

Эксперты также отметили, что, несмотря на крупную катастрофу Boeing 737 MAX в Эфиопии, Sukhoi Super Jet 100 в Москве и Fokker 100 в Казахстане, а также на предполагаемое увеличение воздушного трафика на 4,2% в годовом выражении, в 2019 году статистическое количество авиакатастроф составляет один случай на 5,58 млн полетов.

В результате катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии погибли 157 человек. Полеты этой модели самолетов Beoing в итоге были приостановлены, а глава компани был вынужден уйти в отставку. Инцидент с SSJ100 в Шереметьево унес жизни 48 человек. При падении Fokker 100 около аэропорта в Алма-Ате погибли 12 человек.