В СК назвали причину гибели большинства пассажиров сгоревшего SSJ100

Во время аварийной посадки самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Шереметьево большинство людей погибли из-за огня и отравления продуктами горения, а не от удара. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета (СК) Зигмунд Ложис.

Он пояснил, что был в составе группы сотрудников СК, которые выезжали на место катастрофы. «По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», — сказал Ложис.

Как добавил криминалист, большинство людей не успели использовать кислородные маски и погибли в креслах, не среагировав на произошедшее.

В мае 2019 года SSJ100 совершил аварийную посадку в Шереметьево вскоре после вылета. При посадке у лайнера подломились стойки шасси, он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. На борту были 78 человек, 41 из них погиб. По факту произошедшего Следственный комитет предъявил обвинения командиру сгоревшего судна Денису Евдокимову, глава Минпромторга Денис Мантуров называл причиной произошедшего человеческий фактор.