Глава Boeing ушел в отставку

Новый руководитель Boeing заявил, что верит в компанию и лайнеры 737 MAX, выпуск которых был приостановлен после двух авиакатастроф

Деннис Мюленбург (Фото: EPA / ТАСС)

Главный исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург покидает свою должность, сообщается на сайте компании.

Временно его обязанности возьмет на себя финансовый директор Грег Смит, а с 13 января 2020 года пост главного исполнительного директора и президента Boeing займет Дэвид Кэлхун, который сейчас возглавляет правление компании.

Совет директоров решил, что изменения в руководстве необходимы для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед, восстанавливая отношения с регуляторами, клиентами и акционерами, следует из заявления Boeing.

«Я твердо верю в будущее Boeing и 737 MAX. Для меня честь возглавить эту великую компанию и 150 тыс. преданных сотрудников, работающих над созданием будущего авиации», — сказал Кэлхун.