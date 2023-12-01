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Гергиева назначили новым директором Большого театра

Мишустин назначил Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра
Худрук Мариинки Валерий Гергиев назначен новым директором Большого театра вместо Владимира Урина, он будет занимать этот пост ближайшие пять лет
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев назначен новым директором Большого театра, сообщила пресс-служба правительства.

Распоряжение подписал Михаил Мишустин, срок полномочий Гергиева - пять лет. 

До назначения Гергиева Большой театр с 2013 года возглавлял Владимир Урин. Накануне он попрощался с коллективом театра. «Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал тогда Урин.

Гергиев работает в Мариинке с 1978 года. Он начал с должности ассистента главного дирижера, а спустя десять лет его избрали музыкальным руководителем театра. В 1996 году он занял пост худрука-директора — возглавил оперную и балетную труппы, а также оркестр.

Урин начал свою театральную карьеру в 1973-м как директор Театра юного зрителя в своем родном Кирове. Затем приехал в Москву, в 1981–1996 годах занимал различные должности в Союзе театральных деятелей России. В 1995-м стал директором Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В 2013-м его назначили гендиректором Большого театра.

Урин сообщил о последнем дне работы в Большом театре
Общество
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин

Об увольнении Владимира Урина еще в середине ноября сообщили источник Forbes. По его данным, на тот момент директор Большого написал заявление об уходе по собственному желанию на имя премьера Михаила Мишустина, оно было удовлетворено. О том, что Гергиев может стать главой Большого театра, ранее сообщали источник РБК, «Известия» и «Фонтанка».

Гергиев, комментируя данные о своем возможном новом назначении, заявил, что «достаточно занят и не искал возможности работать еще больше». В Большом заявляли, что у театра нет информации по поводу якобы планируемого представления Гергиева в качестве нового директора

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Весной 2022 года президент Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о формировании единой дирекции Большого и Мариинского театров по примеру с Дирекцией императорских театров, существовавшей в прошлом. Гергиев говорил, что дискуссии по этому вопросу продолжаются с 1990-х годов, а его реализация «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».

Дирекция императорских театров была учреждена в 1766 году императрицей Екате­ри­ной II как государственное учреждение, осуществлявшее управление императорскими театрами. В марте 1917-го ее преобразовали в управление государственными театрами.

Так, еще в 2013 году советник президента России по культуре Владимир Толстой рассказал «Известиям», что Гергиев предлагал объединить Мариинский театр, Санкт-Петербургскую консерваторию, Академию русского балета имени Вагановой и Российский института истории искусств (РИИИ) в единый Национальный центр, но получил отказ. Источник газеты в Минкультуры уточнял, что Гергиев озвучил свою идею еще в 2012 году, но получил вежливый отказ, после чего обратился к президенту.

«То, что Валерий Абисалович Гергиев может стать руководителем двух театров, возможно. То, что эти театры не будут объединены, я уверен настолько, насколько можно быть уверенным в чем-то в современном мире», — говорил 16 ноября бывший министр культуры, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой.

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Валерий Гергиев фото

Валерий Гергиев

дирижер, глава Мариинского театра

2 мая 1953 года
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