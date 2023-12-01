Гергиева назначили новым директором Большого театра

Худрук Мариинки Валерий Гергиев назначен новым директором Большого театра вместо Владимира Урина, он будет занимать этот пост ближайшие пять лет

Валерий Гергиев (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев назначен новым директором Большого театра, сообщила пресс-служба правительства.

Распоряжение подписал Михаил Мишустин, срок полномочий Гергиева - пять лет.

До назначения Гергиева Большой театр с 2013 года возглавлял Владимир Урин. Накануне он попрощался с коллективом театра. «Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал тогда Урин.

Гергиев работает в Мариинке с 1978 года. Он начал с должности ассистента главного дирижера, а спустя десять лет его избрали музыкальным руководителем театра. В 1996 году он занял пост худрука-директора — возглавил оперную и балетную труппы, а также оркестр. Урин начал свою театральную карьеру в 1973-м как директор Театра юного зрителя в своем родном Кирове. Затем приехал в Москву, в 1981–1996 годах занимал различные должности в Союзе театральных деятелей России. В 1995-м стал директором Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В 2013-м его назначили гендиректором Большого театра.

Об увольнении Владимира Урина еще в середине ноября сообщили источник Forbes. По его данным, на тот момент директор Большого написал заявление об уходе по собственному желанию на имя премьера Михаила Мишустина, оно было удовлетворено. О том, что Гергиев может стать главой Большого театра, ранее сообщали источник РБК, «Известия» и «Фонтанка».

Гергиев, комментируя данные о своем возможном новом назначении, заявил, что «достаточно занят и не искал возможности работать еще больше». В Большом заявляли, что у театра нет информации по поводу якобы планируемого представления Гергиева в качестве нового директора

Весной 2022 года президент Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о формировании единой дирекции Большого и Мариинского театров по примеру с Дирекцией императорских театров, существовавшей в прошлом. Гергиев говорил, что дискуссии по этому вопросу продолжаются с 1990-х годов, а его реализация «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».

Дирекция императорских театров была учреждена в 1766 году императрицей Екате­ри­ной II как государственное учреждение, осуществлявшее управление императорскими театрами. В марте 1917-го ее преобразовали в управление государственными театрами.

Так, еще в 2013 году советник президента России по культуре Владимир Толстой рассказал «Известиям», что Гергиев предлагал объединить Мариинский театр, Санкт-Петербургскую консерваторию, Академию русского балета имени Вагановой и Российский института истории искусств (РИИИ) в единый Национальный центр, но получил отказ. Источник газеты в Минкультуры уточнял, что Гергиев озвучил свою идею еще в 2012 году, но получил вежливый отказ, после чего обратился к президенту.

«То, что Валерий Абисалович Гергиев может стать руководителем двух театров, возможно. То, что эти театры не будут объединены, я уверен настолько, насколько можно быть уверенным в чем-то в современном мире», — говорил 16 ноября бывший министр культуры, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой.